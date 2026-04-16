Ya ha entrado en vigor: ayuda de 3.000 euros para los autónomos andaluces que renueven su vehículo de trabajo

Las claves

Las claves Generado con IA Los autónomos andaluces pueden solicitar una ayuda de 3.000 euros para renovar su vehículo de trabajo por uno más eficiente. El programa, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, está dotado con cinco millones de euros y las solicitudes se tramitan por orden de llegada. La ayuda exige achatarrar un vehículo de al menos diez años de antigüedad y adquirir uno nuevo que no supere los 120 g de CO₂/km ni los 35.000 euros sin IVA. La solicitud y la justificación deben hacerse telemáticamente, y la administración verificará automáticamente el cumplimiento de los requisitos.

Los profesionales autónomos andaluces ya pueden solicitar ayudas de 3.000 euros para renovar su vehículo por otro más eficiente, dentro del nuevo Plan Renove impulsado por la Junta de Andalucía. El programa, dotado con cinco millones de euros, tramitará las solicitudes por orden de llegada hasta agotar el presupuesto disponible.

Las subvenciones, gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía —dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas— están destinadas a la compra de turismos o furgonetas nuevas de alta eficiencia energética, aunque no sean eléctricas.

El incentivo podrá solicitarse exclusivamente de forma telemática, mediante certificado digital, a través de la aplicación habilitada en la web del organismo autonómico.

Una vez presentada la solicitud, la Administración verificará automáticamente el cumplimiento de los requisitos, sin necesidad de que el autónomo aporte documentación inicial.

Si la petición es admitida, la Agencia notificará la concesión en un plazo aproximado de un mes y abonará directamente los 3.000 euros en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario, siempre que esté dada de alta en el Fichero Central de Personas Acreedoras de la Tesorería de la Junta de Andalucía.

Tras recibir la resolución favorable, el beneficiario dispondrá de un máximo de seis meses, no prorrogables, para completar la operación: adquirir y matricular el vehículo nuevo y proceder al achatarramiento del antiguo.

Posteriormente, deberá presentar la justificación en un plazo de cuatro meses, mediante una cuenta justificativa simplificada disponible en la plataforma de tramitación.

En el caso de compra directa, será necesario aportar la factura y el comprobante del pago, mientras que para operaciones de renting o leasing se exigirá el contrato correspondiente.

Además, los beneficiarios deberán conservar la documentación durante cinco años, ya que la Administración realizará controles mediante muestreo para verificar el cumplimiento de las condiciones.

Requisitos

Las ayudas tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y contemplan la adquisición, compra directa o mediante leasing o renting, de turismos (M1) o furgonetas (N1 de hasta 3.500 kg) con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO₂ por kilómetro.

Para acceder a la subvención será obligatorio dar de baja definitiva un vehículo con al menos diez años de antigüedad, ITV en vigor y matriculado en España.

Este vehículo deberá estar a nombre del solicitante antes del 12 de marzo de 2026, y su achatarramiento también podrá haberse realizado desde el 1 de enero de este año.

Cada profesional autónomo podrá recibir ayuda para un único vehículo, que deberá matricularse en España.

Asimismo, el solicitante deberá tener domicilio fiscal o un establecimiento en Andalucía y estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria.

El precio máximo del vehículo subvencionable será de 35.000 euros, sin incluir IVA, y la compra deberá realizarse en un concesionario ubicado físicamente en Andalucía.

En caso de agotarse los fondos, las solicitudes seguirán registrándose en una lista de reserva provisional. Estas peticiones se atenderán por orden de entrada si se liberan recursos o se amplía el presupuesto.

No obstante, formar parte de esta lista no garantiza la concesión de la ayuda hasta que la Agencia Andaluza de la Energía valide la solicitud y comunique su admisión a trámite mediante notificación telemática.