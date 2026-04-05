Ya ha entrado en vigor: deducción de 400 euros en la renta para las familias con hijos

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha aprobado una deducción autonómica en el IRPF para familias con hijos nacidos, adoptados o acogidos. La deducción es de 200 euros por hijo, pero se eleva a 400 euros en municipios afectados por la despoblación. Esta medida aplica a nacimientos, adopciones o acogimientos a partir de 2025 y está sujeta a límites de renta de 25.000 euros (individual) o 30.000 euros (conjunta). Existe un incremento adicional de 200 euros por cada menor en casos de nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples, y la deducción debe repartirse entre ambos progenitores si ambos tienen derecho.

La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva deducción autonómica en el IRPF destinada a familias con hijos nacidos, adoptados o acogidos. Esta medida fiscal permite reducir hasta 400 euros por menor directamente en la cuota autonómica del impuesto.

De forma general, la deducción será de 200 euros por cada hijo, tanto si la declaración se presenta de manera individual como conjunta. Sin embargo, la cuantía aumenta hasta 400 euros para quienes residan en municipios afectados por la despoblación, con el objetivo de reforzar el apoyo a las zonas rurales.

La medida se enmarca en la Ley 5/2021 de Tributos Cedidos de Andalucía, lo que significa que los nacimientos, adopciones o acogimientos producidos a partir de 2025 podrán aplicarse en la próxima campaña de la renta.

El beneficio fiscal se concede por cada hijo nacido o adoptado, así como por cada menor en acogimiento familiar —ya sea simple, permanente o preadoptivo— tanto en modalidad administrativa como judicial.

Uno de los elementos más relevantes es precisamente el refuerzo para el ámbito rural. En municipios con menos de 3.000 habitantes considerados en riesgo de despoblación, la deducción se duplica.

Para 2026, el listado de estas localidades supera las 400, con mayor presencia en provincias como Granada y Almería, aunque se distribuyen por toda Andalucía.

Además, la normativa contempla un incremento adicional en casos de nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples. En estas situaciones, se añaden 200 euros extra por cada menor, aumentando el ahorro fiscal en función del número de hijos.

Para beneficiarse de esta deducción, se han fijado límites de renta: podrán acceder los contribuyentes cuya base imponible general y del ahorro no supere los 25.000 euros en tributación individual o los 30.000 euros en declaración conjunta.

Por último, cuando ambos progenitores tengan derecho a la deducción, el importe deberá repartirse por igual entre ellos, lo que hace necesaria una correcta planificación fiscal dentro de la unidad familiar.