200 empresarios de la Costa del Sol debaten en Fuengirola sobre liderazgo, rentabilidad y sostenibilidad

Las claves nuevo Generado con IA Cerca de 200 empresarios de la Costa del Sol se reunieron en Fuengirola para debatir sobre liderazgo, rentabilidad y sostenibilidad empresarial. El evento incluyó masterclass, mesas redondas y ponencias de reconocidos profesionales andaluces como Javier Cremades y Curro Rodríguez. Se destacó la importancia del liderazgo estratégico y la planificación a largo plazo para asegurar el crecimiento y la supervivencia de las empresas. La metodología de Vangelis Happiness Partners generó debate sobre cómo conciliar éxito económico y bienestar personal en la gestión empresarial.

Fuengirola se convirtió el pasado 25 de marzo en el escenario de un encuentro empresarial que reunió a cerca de 200 empresarios y empresarias de la Costa del Sol. Bajo el título “Empresas rentables, empresarios felices”, la jornada puso sobre la mesa algunos de los principales desafíos del tejido empresarial actual: la rentabilidad, la sostenibilidad y el equilibrio personal en la gestión de negocios.

El evento, organizado por Vangelis Happiness Partners y el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, con la colaboración de Uppery Club, incluyó masterclass, mesas redondas y ponencias de reconocidos profesionales andaluces.

Entre los invitados destacados se encontraban Javier Cremades y Curro Rodríguez, quienes ofrecieron claves sobre liderazgo, toma de decisiones y estrategias para desarrollar proyectos empresariales sólidos.

Además de las masterclass, los empresarios compartieron experiencias reales sobre cómo construir empresas sostenibles y adaptadas a los cambios del mercado.

Las ponencias resaltaron la importancia del liderazgo estratégico y la planificación a largo plazo como motores de crecimiento y supervivencia en un entorno económico cada vez más competitivo.

Uno de los momentos más comentados del encuentro fue la presentación de la metodología de Vangelis Happiness Partners, centrada en la creación de empresas rentables y sostenibles sin sacrificar la calidad de vida de los líderes.

La iniciativa generó un debate sobre la creciente necesidad de conciliar éxito económico y bienestar personal, un tema que cada vez despierta más interés en la comunidad empresarial.

El cierre institucional corrió a cargo del concejal de Economía del Ayuntamiento de Fuengirola, quien destacó la relevancia de estos encuentros para fortalecer la actividad empresarial local y situar a la ciudad como un referente en innovación y desarrollo económico.

La jornada finalizó con un espacio de networking que permitió a los asistentes intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades de colaboración.