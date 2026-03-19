La clínica Miranza Málaga celebra su primer Encuentro Miranza con más de veinte representantes de empresas e instituciones locales, con el objetivo de estrechar la colaboración y reforzar la concienciación sobre el cuidado de la visión.

Las claves nuevo Generado con IA Miranza ha celebrado la primera edición del Encuentro Miranza, reuniendo a empresarios y organizaciones malagueñas para impulsar la salud visual. El evento incluyó una ponencia sobre la importancia de la comunicación en los negocios, a cargo de Damián García, y una visita guiada por las instalaciones de la clínica. Los asistentes conocieron las subespecialidades y la capacidad quirúrgica del centro, destacando procedimientos como cirugías de cataratas, miopía, presbicia, retina y estética ocular. El equipo médico puso en valor el diagnóstico precoz y la importancia de acudir al especialista ante síntomas visuales, ofreciendo pruebas de visión a los interesados.

La clínica malagueña Miranza, grupo especializado en oftalmología con más de 40 centros en la Península Ibérica, ha acogido la primera edición del Encuentro Miranza en sus instalaciones de la calle Huertas de Málaga. ​

La sesión ha congregado a una veintena de empresarios y portavoces de organizaciones de la ciudad en una jornada orientada a favorecer el contacto, el intercambio de experiencias y el acercamiento al ámbito de la salud ocular.​

El director territorial de Miranza en Andalucía, Jonás Moráis D'Almeida, ha abierto el programa presentando la visión del grupo y su apuesta por Málaga.​

A continuación, el consultor y formador Damián García ha ofrecido la ponencia titulada “Ligar y vender se parecen más de lo que crees”, en la que ha abordado, con un enfoque dinámico, la importancia de la comunicación y las relaciones en el entorno empresarial.​

Los asistentes han realizado después una visita guiada por la clínica para conocer de primera mano el equipo técnico y humano, así como las diferentes subespecialidades oftalmológicas y la amplia capacidad quirúrgica del centro.​

Durante el recorrido se han explicado las intervenciones que se realizan en la clínica, entre ellas cirugías de cataratas, miopía, presbicia, retina, glaucoma y oculoplastia, además de procedimientos de cirugía estética ocular.​

Un momento de la jornada.

Las personas interesadas han podido someterse a una prueba de visión, mientras el equipo médico detallaba el valor del diagnóstico precoz y la importancia de acudir al especialista ante cualquier síntoma relacionado con la vista.​

El itinerario ha incluido el acceso a los quirófanos, lo que ha permitido a los participantes conocer de cerca la tecnología empleada y despejar dudas sobre las soluciones quirúrgicas y los tratamientos de estética ocular.​

​Con este encuentro, Miranza refuerza su vinculación con la sociedad malagueña y avanza en un programa de actividades periódicas, cuya próxima cita está prevista para el mes de abril, con el foco puesto en la divulgación de la salud visual.​​