Más de 80 empresas ofrecerán 900 empleos en Málaga el próximo 12 de marzo

Asistentes a la Feria del Empleo en una edición anterior.

Hay empresas que buscan trabajadores y personas desempleadas o que ya tienen trabajo pero quieren cambiar de aires. Es cuadrar oferta y demanda y el próximo 12 de marzo hay una buena oportunidad para ello en Málaga.

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) organizará una Feria de Empleo en la que 80 empresas llevarán 200 ofertas que suponen un total de 900 puestos de trabajo.

Será de 9:00 a 15:00 en el Palacio de Ferias y la entrada es gratuita, aunque hay que inscribirse en este enlace.

Las personas que se hayan inscrito podrán contactar directamente con las empresas que buscan nuevos talentos, conocer sus vacantes y presentar personalmente su candidatura.

La concejala María Paz Flores y el director del IMFE Enrique Nadales.

Al igual que en años anteriores, en la Feria se ha habilitado una zona de entrevistas, disponible durante toda la jornada, para que cualquier empresa pueda realizar una entrevista inicial a candidatos que acudan a su expositor.

En paralelo, los asistentes podrán participar en numerosas actividades como talleres para mejorar su empleabilidad, obtener gratuitamente una fotografía profesional para el currículum o conocer la situación del mercado laboral en el Speech Corner.

Asimismo, este año la Feria del Empleo incluye, como novedad, un espacio para aprender a usar la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo.

Otra de las novedades será la celebración del evento ‘Sondersland’, un festival de talento que combina teatro, espectáculo musical y entretenimiento en la zona de conferencias que incluirá charlas con empresas para conocer las tendencias del mercado laboral.