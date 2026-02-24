Promotty, la startup malagueña que quiere revolucionar la fidelización en el comercio físico

Las claves nuevo Generado con IA Promotty es una startup malagueña que digitaliza la fidelización en comercios físicos, permitiendo a los negocios atraer y retener clientes de forma sencilla y sin tarjetas físicas. La plataforma centraliza la gestión de incentivos, la interacción con usuarios y la medición de resultados, facilitando el control de campañas para los comercios. Promotty ha destacado en eventos gastronómicos como la Burger Showdown, donde cientos de comercios y miles de usuarios probaron su tecnología y dinámicas de gamificación. La empresa busca seguir creciendo en el sector gastronómico y expandir su tecnología a nuevos municipios y sectores, colaborando con asociaciones y administraciones públicas.

La startup malagueña Promotty, fundada por Leandro Vitale y Julieta Fredes, se ha propuesto resolver uno de los grandes desafíos del comercio físico: cómo convertir a los clientes ocasionales en usuarios recurrentes mediante herramientas digitales que aporten datos, relación a largo plazo y resultados medibles para los negocios que participan en su plataforma.​

Nacida en Málaga y plenamente integrada en el ecosistema emprendedor y tecnológico de la ciudad, Promotty se especializa en el desarrollo de soluciones digitales de fidelización y conexión entre comercios y clientes.

Proponen sustituir mecanismos tradicionales como las tarjetas físicas por una plataforma que permite atraer, conocer y retener usuarios de forma completamente digital, con especial foco en aquellos establecimientos que buscan profesionalizar la relación con su público sin afrontar procesos tecnológicos complejos o costosos.​

La compañía, que forma parte de la Málaga Startup Network, parte de una realidad extendida en el comercio local: "muchos negocios realizan un gran esfuerzo por atraer público, pero carecen de herramientas eficaces para mantener el contacto y convertir visitas puntuales en clientes recurrentes", señalan a EL ESPAÑOL de Málaga.

Eso dificulta generar relaciones sólidas, recopilar información útil sobre hábitos de consumo y transformar visitas puntuales en una base de clientes realmente fidelizada que se traduzca en ingresos recurrentes para las empresas.​

Promotty centraliza en un mismo entorno la interacción con los usuarios, la gestión de incentivos y la medición de resultados, al tiempo que eliminan fricciones tanto para el cliente final, que no necesita acumular tarjetas ni cupones físicos, como para el propio negocio, que puede controlar sus campañas desde una solución tecnológica unificada.​

Con el paso del tiempo, el proyecto ha evolucionado desde una herramienta de fidelización genérica hacia una propuesta con un fuerte anclaje en los eventos gastronómicos.​

​Uno de sus hitos en esta trayectoria ha sido su participación en eventos como la Burger Showdown, en los que cientos de comercios utilizaron la tecnología de Promotty para interactuar con miles de usuarios, testar dinámicas de gamificación y comprobar cómo la integración de la experiencia digital en un evento presencial permite incrementar las visitas, prolongar la relación con el cliente y obtener datos sobre el comportamiento del público participante.​

​Vitale y Fredes señalan que ​a corto plazo, Promotty "prevé seguir reforzando su presencia en eventos gastronómicos y comercios locales".

A medio plazo, la compañía aspira a "expandir su tecnología a nuevos municipios y sectores, colaborando con organizadores, asociaciones comerciales y administraciones públicas". "El objetivo es escalar el impacto de la plataforma, ampliar el equipo y seguir creciendo de forma sostenible desde Málaga hacia otros mercados", añaden.