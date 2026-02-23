Ya es oficial: Hacienda confirma las fechas clave para presentar la declaración de la Renta en 2026

Las claves nuevo Generado con IA La campaña de la Renta 2026 comenzará el 8 de abril y finalizará el 30 de junio para las declaraciones presentadas por internet. El servicio de confección de declaraciones por teléfono estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio, siempre con cita previa. La atención presencial en oficinas se podrá solicitar desde el 1 de junio hasta el cierre de la campaña, también con cita previa. La fecha límite para domiciliar el pago de declaraciones con resultado a ingresar será el 25 de junio de 2026.

La Agencia Tributaria ha fijado el calendario de la campaña de la Renta 2026, que volverá a marcar en rojo la primavera para millones de contribuyentes. Las nuevas fechas delimitan con precisión cuándo se podrá presentar la declaración por internet, por teléfono y de forma presencial, y llegan acompañadas de algunos recordatorios clave para no llevarse sustos de última hora.

La campaña de la Renta 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025, arrancará el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026 para las declaraciones presentadas por internet. Durante ese periodo se podrán consultar, modificar y confirmar los borradores a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria utilizando certificado digital, Cl@ve PIN o número de referencia.

A partir del 6 de mayo, Hacienda activará el servicio de confección de declaraciones por teléfono, previa solicitud de cita, que se mantendrá también hasta el 30 de junio. La atención presencial en oficinas comenzará algo más tarde, el 1 de junio, igualmente con cita previa, y se prolongará hasta el cierre de la campaña.

Fechas clave para la declaración de la Renta en 2026

8 de abril – 30 de junio de 2026 : presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

29 de abril – 29 de junio de 2026 : solicitud de cita previa para la atención telefónica.

6 de mayo – 30 de junio de 2026 : confección de la declaración por teléfono.

29 de mayo – 29 de junio de 2026 : solicitud de cita previa para la atención presencial en oficinas.

1 de junio – 30 de junio de 2026 : confección de la declaración de manera presencial.

25 de junio de 2026: fecha límite para las declaraciones con resultado a ingresar si se quiere domiciliar el pago.

La presentación por internet seguirá siendo la vía estrella por su rapidez y flexibilidad, permitiendo a los contribuyentes revisar su borrador desde el primer día y presentarlo en cuestión de minutos. El servicio telefónico, dirigido sobre todo a perfiles menos digitalizados o a quienes prefieren asistencia guiada, requerirá siempre cita previa y se canalizará a través de las llamadas de la Agencia Tributaria.

La atención presencial en oficinas se reserva para los casos en los que se necesita un asesoramiento más personalizado o cuando la casuística del contribuyente es compleja. También en este caso será imprescindible solicitar cita, un requisito con el que Hacienda busca evitar colas y escalonar la afluencia durante el mes de junio.

Aunque una parte de los contribuyentes no está obligada a presentar la declaración, Hacienda recuerda que la obligación depende de los niveles de ingresos, del número de pagadores y de determinadas rentas específicas, como las procedentes de actividades económicas. Autónomos, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y quienes hayan percibido determinadas ayudas públicas figuran entre los colectivos que, en principio, tendrán que pasar por caja.

Los expertos aconsejan no apurar los plazos, revisar con calma el borrador y comprobar que se incluyen correctamente datos como deducciones por vivienda, familias numerosas o aportaciones a planes de pensiones, entre otros conceptos habituales.