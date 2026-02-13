El Palacio de Ferias de Málaga (Fycma) bate récords en 2025 con más actividad, asistentes e impacto económico ​

Andalucía Management, uno de los eventos organizados en el Palacio de Ferias de Málaga.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga consolida en 2025 su papel como motor económico y polo de innovación, con más citas profesionales, mayor presencia internacional y un impacto de más de 265 millones de euros en la ciudad.​

Fycma, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, cerró 2025 con 147 eventos entre ferias, congresos, convenciones, jornadas, conciertos y otros actos, que reunieron a más de 283.000 asistentes, un 70% más que en el ejercicio anterior.​

La concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones y responsable de Fycma, Alicia Izquierdo, ha destacado que el crecimiento responde a grandes convocatorias que han ampliado audiencias y reforzado la posición de Málaga como capital ferial y congresual.​

El avance de la internacionalización ha sido notable, con eventos de ámbito global que ya representan en torno al 25% del calendario del palacio de congresos, mientras que las convocatorias profesionales se sitúan cerca del 77% de la actividad total.​

Los encuentros científico-tecnológicos aumentaron un 20% y suponen más de la mitad de las citas celebradas, en línea con la estrategia de Málaga para consolidarse como epicentro internacional de la innovación y del desarrollo tecnológico avanzado.​

El incremento de la facturación, que sube un 20% y supera los 16,4 millones de euros, unido al perfil de los eventos, se traduce en un impacto económico superior a los 265 millones de euros, un 37% más que en 2024, según criterios de AFE.​

El cálculo tiene en cuenta rentas directas, como el gasto medio diario de los asistentes o los costes de organización, así como efectos indirectos derivados de la contratación de proveedores locales e impactos inducidos por el aumento general del consumo en la ciudad.

Planes para 2026​

La apuesta por sectores avanzados y por una mayor internacionalización se intensificará en 2026, con la coincidencia en Málaga de EuCNC & 6G Summit, ECOC y el Global Photonics Economic Forum, que situarán a la ciudad en el centro del debate sobre conectividad y fotónica.​

Estas tres grandes citas reunirán a expertos internacionales para abordar cuestiones como el despliegue del 5G, el IoT móvil, la futura tecnología 6G, las comunicaciones ópticas y el impacto económico de la fotónica, reforzando la atracción de talento y de inversiones.​

El calendario de 2026 ya ha arrancado con Retro Auto & Moto Málaga y H&T, Salón de Innovación en Hostelería, la feria más veterana de Fycma, que ha ocupado tres pabellones completos y ha reunido a más de 600 empresas y entidades del sector.​

De forma paralela, el recinto acoge estos días el 41.º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética y el 7.º Congreso de la Sociedad Española de Restauración Capilar, ambos con sede estable en Málaga, que se desarrollan hasta el sábado 14 de febrero.​

A finales de febrero está prevista una nueva edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que alcanza su decimoquinto aniversario como principal encuentro nacional sobre I+D+i y que este año coincidirá con el III GINI Global Innopolis Forum.​

Este foro de la red internacional GINI reunirá en Fycma a representantes de ciudades líderes en innovación, como Daejeon, Dortmund, Quebec, el condado de Montgomery y Seattle, con el objetivo de reforzar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación urbana sostenible.​

​En marzo se estrenará Mobility Expo World Congress – MOW 2026, concebido como la mayor plataforma de negocio multisectorial para la industria de la movilidad en Europa, junto a la Feria del Empleo del Ayuntamiento de Málaga y el V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía.​

Entre el 16 y el 19 de abril, HYROX Málaga transformará Fycma en una gran instalación deportiva para una competición en auge que atrae a participantes de diferentes países europeos y refuerza la diversificación de la actividad del recinto más allá del ámbito estrictamente profesional.​

La agenda continuará en mayo y junio con citas de relieve en tecnología, economía digital, salud y empresa, como EFORT Annual Congress Málaga, el Congreso Nacional de Neurología Pediátrica, IAGTO European Convention, DES – Digital Enterprise Show, eCongress Málaga y CM Málaga.​

En julio está programada la celebración de Talent Land España, mientras que el último cuatrimestre del año concentrará eventos consolidados como Greencities, el Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, el Congreso de Senología, Expo Agritech, Simed y Andalucía Management.​

El avance de programación incluye también convenciones, jornadas, reuniones de menor formato, conciertos y espectáculos, entre ellos San Diego Comic Con Málaga, cuya fecha se anunciará próximamente.