Málaga y Mijas acaparan el 42% de las nuevas viviendas que se construirán en la provincia en los próximos años

Vistas de Málaga desde las grandes torres del litoral oeste.

Hay más demanda que oferta de viviendas en la provincia de Málaga. Hay varias posibles soluciones como construir más, dar facilidades a los propietarios para arrendar los inmuebles que estén vacíos o limitar el uso de las viviendas turísticas.

En el caso de la construcción pura y dura, los promotores prevén la creación de casi 10.000 viviendas a medio plazo. Son los inmuebles visados en el Colegio de Arquitectos de Málaga, cuyos datos correspondientes al año 2025 fueron publicados este pasado martes.

Analizando los números se puede observar que Málaga capital y Mijas concentran el 42% de las viviendas que se prevé construir en los próximos años en la provincia.

En el caso de Málaga capital se visaron el año pasado 1.950 viviendas, de las cuales 1.650 eran plurifamiliares y 300 unifamiliares (chalés).

En Mijas se han proyectado 1.904 inmuebles, siendo 1.779 en bloques o adosados y 125 en viviendas unifamiliares.

Entre Málaga y Mijas suman, por tanto, 3.854 viviendas visadas en 2025, acaparando el mayor interés de los promotores inmobiliarios. Eso sí, todas son libres. De VPO no hay ninguna. Ni en Málaga ni en Mijas.

Solo hay un tercer municipio que supera las 1.000 viviendas visadas y lo hace ligeramente. Es Estepona con 1.056 unidades.

En el resto de localidades destacan las 785 de Fuengirola, las 640 de Marbella o las 590 de Vélez Málaga.

Sin apenas rastro de la VPO

Con el precio del metro cuadrado superando los 4.000 euros en la provincia la clase media se queda totalmente fuera del mercado salvo que tenga algo que vender previamente. Y los jóvenes son los mayores perjudicados.

Hacen falta viviendas y a precios asequibles, pero ahora mismo parece una utopía. El año pasado solo se visaron 335 viviendas de protección oficial en la provincia de Málaga con una inversión de 40 millones de euros.

La mayoría estaban en Marbella (256), seguida de Rincón de la Victoria (51) y Algarrobo (28).