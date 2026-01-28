Málaga lidera el trabajo autónomo en Andalucía: más de 154.000 trabajadores por cuenta propia

Málaga se ha consolidado como el epicentro del emprendimiento en Andalucía, concentrando el mayor número de personas trabajadoras por cuenta propia de toda la comunidad durante el año 2024, con más de 154.000 autónomos.

Así se desgrana en los últimos datos publicados este mes de enero por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, derivados de la explotación de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que incorpora tablas estadísticas relativas a los autónomos y las características de sus emprendimientos.

Málaga es la provincia andaluza en la que un mayor número de residentes han estado de alta como autónomos en 2024 (154.400 personas), y es también la provincia en la que los autónomos tienen un mayor peso en términos relativos al total de ocupados (19%).

Málaga supera los 100.000 autónomos personas físicas (100.500), es decir, trabajadores por cuenta propia que impulsan directamente su propio negocio, según los últimos datos de IECA. Junto a ellos, destaca un número significativo de socios de cooperativas o empresas colectivas (14.325) y de miembros de órganos de administración (25.325), lo que revela un ecosistema con presencia creciente de proyectos empresariales compartidos y sociedades mercantiles.​

En términos de género, el autoempleo malagueño presenta un volumen muy elevado tanto de hombres como de mujeres.​ En 2024, 94.825 hombres y 59.575 mujeres residentes en Andalucía han sido autónomos en algún momento del año en Málaga.

Datos andaluces

A nivel regional, un total de 654.150 personas residentes en Andalucía fueron autónomas en 2024, lo que representa el 16% del total de ocupados. Esta proporción varía según el sexo —19% entre los hombres y 13% entre las mujeres— y aumenta con la edad, pasando del 7% entre los menores de 30 años al 25% entre los mayores de 60. En comparación con 2023, el número de autónomos creció en 8.900 personas, un 1% más.

En cuanto a las bases de cotización, Jaén y Almería son las provincias donde menor proporción de autónomos cotiza por la base mínima (19%), frente a Málaga (26%) y Granada (25%), que se sitúan en el extremo opuesto.

Málaga destaca también por su elevada tasa de supervivencia empresarial. Junto a Córdoba, es la provincia andaluza con mayor porcentaje de autónomos que superan el primer año de actividad, con tasas del 68% y el 63%, respectivamente. Por el contrario, Jaén y Cádiz registran las cifras más bajas, con un 53% y un 54%.

El estudio pone de relieve además la estabilidad de las vidas laborales de los autónomos. El 45% cotiza de forma ininterrumpida o casi continua desde los 25 años, una proporción superior a la de los asalariados, que se sitúa en el 40%.