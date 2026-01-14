El centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga bate récord de visitas e ingresos en 2025

Las claves nuevo Generado con IA El centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga batió su récord de visitantes y facturación en 2025, superando los 9,2 millones de visitas, un 3,4% más que el año anterior. El crecimiento de El Ingenio fue superior al de los principales índices de referencia del sector en España, como ShopperTrak y Cadlan. La facturación agregada de las tiendas del centro aumentó un 7,1% durante el año del 25 aniversario del complejo. El Ingenio reforzó su apuesta por la digitalización, la experiencia de cliente y el ocio familiar, evolucionando hacia un modelo más sostenible y adaptado a nuevas necesidades del consumidor.

El centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga batió el año pasado su récord de visitantes y facturación.

La empresa, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, asegura que el balance de 2025 es “muy positivo” tras superar los 9,2 millones de visitantes, un 3,4% más que en 2024.

"Este crecimiento se sitúa por encima de los principales índices de referencia del sector en España. En este sentido, mientras El Ingenio consolida una evolución claramente favorable en la captación de visitantes, los indicadores sectoriales muestran un comportamiento más moderado: el índice de ShopperTrak ha reflejado un incremento aproximado del 2,5%, y el índice Cadlan se ha mantenido prácticamente plano, en torno al 0,0%", indican desde la compañía.

Vista del interior del centro comercial El Ingenio en Vélez Málaga.

"Estos datos ponen de manifiesto el mejor desempeño relativo del centro comercial frente al conjunto del mercado, reforzando su posicionamiento competitivo y su capacidad de atracción en un contexto sectorial de crecimiento contenido", añaden.

La facturación agregada de las tiendas aumentó un 7,1% en un año que fue el 25 aniversario del centro.

A lo largo del pasado ejercicio, además de diversos actos de conmemoración, desde El Ingenio apuntan que "el centro ha reforzado su apuesta por la digitalización, la experiencia de cliente y el ocio familiar, manteniendo su identidad original mientras evoluciona hacia un modelo más sostenible, interactivo y adaptado a las nuevas necesidades del consumidor".