Confirmado por el Gobierno: se amplían las ayudas a la infancia del Ingreso Mínimo Vital con hasta 100 euros por menor

El Gobierno ha aprobado para este año una revalorización del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital, en línea con la subida de las pensiones no contributivas. En este sentido, el complemento para la infancia se mantiene en 2026 con cuantías añadidas por cada hijo.

Con este incremento, la prestación refuerza su papel como red básica frente a la inflación y al encarecimiento del coste de la vida.​ Para un beneficiario individual, la cuantía garantizada se sitúa en torno a 733,9 euros mensuales, mientras que una unidad de convivencia monoparental con un adulto y cuatro o más menores puede llegar a 1.776,08 euros al mes.​

El IMV se dirige a hogares en situación de vulnerabilidad económica, determinada a partir de los ingresos, el patrimonio neto y ciertos activos de todos los miembros de la unidad de convivencia.

En la práctica, la ayuda se calcula como la diferencia entre la renta garantizada que marca la ley y los ingresos reales del hogar, siempre que el resultado sea de al menos 10 euros mensuales.​

Entre los requisitos generales se mantiene la residencia legal y efectiva en España durante al menos el último año (con excepciones para menores incorporados, víctimas de trata o de violencia de género) y la existencia de una unidad de convivencia constituida desde, al menos, seis meses.​

El complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) se consolida en 2026 como un apoyo mensual adicional por cada menor de edad del hogar, integrado en el sistema del IMV. Según la Seguridad Social, las cuantías se mantienen respecto al año anterior y se estructuran en tres tramos:​

Menores de 3 años: 115 euros al mes.​

Mayores de 3 y menores de 6 años: 80,50 euros al mes.​

Mayores de 6 y menores de 18 años: 57,50 euros al mes.​

Estas cantidades se suman al IMV, pero también pueden llegar a familias de rentas bajas que no son perceptoras de la prestación principal, siempre que cumplan los límites de ingresos y patrimonio fijados para la infancia.​

Las cifras oficiales apuntan a que el IMV, reforzado con el complemento infantil, alcanza ya a unos 800.000 hogares en los que viven alrededor de 2,4 millones de personas.​

La solicitud del IMV y del complemento de ayuda para la infancia puede hacerse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (servicio específico del Ingreso Mínimo Vital) o por los canales habituales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El complemento infantil puede reconocerse de forma conjunta con la solicitud del IMV o, para determinados hogares de rentas bajas, mediante un trámite específico vinculado a los límites de ingresos y patrimonio establecidos para la infancia.