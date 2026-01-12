La cadena de supermercados malagueña Maskom se integra en el Grupo MAS: "Es la mejor garantía de futuro"

Las claves nuevo Generado con IA La cadena malagueña Maskom se integra en el Grupo MAS, formando un grupo de distribución 100% andaluz. La unión suma 250 supermercados, 5.600 empleados y unas ventas agregadas de 900 millones de euros. Ambas compañías destacan su apuesta por el producto fresco, el impulso de productos locales y el servicio al cliente. El grupo MAS anuncia un fuerte plan de expansión en Málaga, la costa, la capital y el interior de la provincia.

La histórica cadena de supermercados malagueña Maskom ha sido integrada dentro del gigante granadino Grupo MAS.

Así lo han dado a conocer este lunes en un comunicado de prensa ambas compañías, señalando que "unen sus fuerzas para conformar un gran grupo de distribución de capital 100% andaluz en el sur de España".

"Esta unión supone la integración de dos modelos con una visión y una pasión compartida: supermercados de cercanía, variedad y capacidad de elección, impulso de los productos locales, excelencia en el producto fresco y vocación de servicio a los clientes", apuntan.

El grupo MAS es uno de los más importantes de distribución de Andalucía a través de sus marcas Supermercados MAS, Mas&Go y Cash Fresh. De hecho cuentan con 200 supermercados, 4.600 empleados y 740 millones de euros.

Maskom, por su parte, tiene 54 tiendas, 1.000 trabajadores e ingresa 143 millones de euros. La unión de ambos supondrá la creación de un grupo con 250 supermercados, 5.600 empleados y unas ventas agregadas de 900 millones de euros.

​"Al unir nuestras fuerzas con Maskom, no solo crecemos en tamaño, sino en valores. Nuestra ambición es ser el gran referente de supermercados del sur de España, que defienda las marcas, el producto de nuestra tierra, los frescos, y genere empleo estable y de calidad para invertir en un proyecto sólido con visión de largo plazo", ha indicado Jerónimo Martín, CEO de Grupo MAS.

El malagueño Sergio Cuberos, fundador y director general de Maskom, ha ido en la misma línea. "Esta alianza es la mejor garantía de futuro para el proyecto que inicié en Málaga hace casi 50 años. Ambas casas comparten el respeto por el producto fresco y un compromiso inquebrantable con el territorio, lo que permitirá que, juntos, seamos más fuertes para seguir ofreciendo la máxima calidad, variedad y servicio”, ha dicho.

En Málaga, el grupo MAS pasará a tener 75 supermercados y 1.500 trabajadores. Anuncian además un "fuerte plan de expansión por toda la costa malagueña, la capital y el interior de la provincia".