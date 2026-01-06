Los grandes contrastes del precio de la vivienda en Málaga capital: de 6.000 euros/m2 en el Centro a 3.000 en Olletas

Para comprar un piso en Málaga capital hay que tener bastante dinero. Da igual el barrio, el bocado es enorme e imposible para miles de personas.

Pero dentro de eso, es curioso el fuerte contraste que hay entre las distintas zonas incluso dentro de un mismo distrito. Lógicamente hay zonas de lujo y otras, digamos, obreras, pero el precio se duplica.

En general, el precio medio del metro cuadrado en Málaga capital a comienzos de este 2026 es de 3.643 euros, un 12,4% más que a principios de 2025. Son datos que la plataforma inmobiliaria Idealista acaba de publicar tomando como referencia el precio de los pisos que están en su portal.

Por zonas, la más cara es la Este (4.762 euros/m2) y la más barata Ciudad Jardín (2.550 euros/m2). Si queremos adquirir un piso de 100 metros cuadrados ya sabemos que, como mínimo, nos van a pedir 255.500 euros, salvo en zonas que estén más degradadas.

El mayor aumento de precio en el último año se ha producido en Bailén-Miraflores, un 27,1% hasta los 3.192 euros por metro cuadrado.

El precio ha subido en todos los distritos. El menor incremento se ha producido en Teatinos (un 3%), en Carretera de Cádiz (un 4,7%) y en Centro (7,4%). En el resto está por encima del 10%.

Dentro del barrio

La plataforma de Idealista no solo permite ver el precio general de los distritos, sino también de las principales zonas de cada uno de ellos. Y eso arroja análisis interesantes.

En el Centro, por ejemplo, el precio medio es de 4.164 euros/m2 pero el espacio que ocupa es grande. De hecho, nada tienen que ver los 6.050 euros/m2 que se están pidiendo en el casco histórico con los 2.928 euros/m2 en la zona de Olletas dentro del mismo Centro.

En cualquier caso, cualquiera que viera hace 10 años los precios que se están pidiendo ahora se echaría las manos a la cabeza. 4.500 euros/m2 en El Ejido, 3.350 euros/m2 en el Molinillo, 4.289 euros/m2 en La Goleta...

Y así en todos los barrios de la capital. Vámonos a otro de los caros. A la zona Este. El precio medio es de 4.762 euros/m2, un 13% más interanual, pero están a años luz los 7.049 euros/m2 de La Malagueta y Monte Sancha con los 2.850 euros/m2 de El Candado.

En Carretera de Cádiz ocurre más de lo mismo. La estadística ofrece un coste medio de 3.562 euros/m2, un 4,7% más que hace un año. Pero ahí están metidos en el mismo saco los 6.500 euros/m2 del paseo marítimo del Oeste y calle Pacífico y los 6.543 euros/m2 de Torre del Río y la Finca del Pato, donde están las grandes torres y hay proyectos de lujo o simplemente caros.

También en Carretera de Cádiz hay pisos en Nuevo San Andrés y Dos Hermanas por 2.500 euros/m2. No obstante, el precio está disparado: 4.400 euros/m2 en Puerta Blanca es un claro ejemplo.