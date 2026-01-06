Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: "Puedes solicitar un anticipo de tu sueldo mensual"

Las claves nuevo Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores permite solicitar un anticipo del sueldo correspondiente a los días ya trabajados del mes en curso. La empresa está legalmente obligada a conceder este adelanto si el trabajador lo pide de forma justificada, según el artículo 29. El anticipo no genera intereses ni costes para el trabajador y solo puede solicitarse por días ya trabajados, no por trabajo futuro. Para solicitarlo se recomienda calcular el importe proporcional, presentar la petición por escrito y dirigirla a Recursos Humanos o nóminas.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce varios derechos que protegen a los empleados en España, y uno de los menos conocidos es el de solicitar un anticipo de salario. Este derecho permite a cualquier persona trabajadora pedir una parte del sueldo correspondiente a los días ya trabajados del mes en curso, sin necesidad de esperar al pago habitual.

El anticipo de nómina o de sueldo devengado consiste en recibir, antes de la fecha habitual de cobro, la parte proporcional del salario ya generado por los días trabajados. Por ejemplo, si el salario mensual se paga el día 30 y hoy es día 15, el trabajador puede pedir el dinero correspondiente a esos quince días de trabajo realizados.

Según el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, “el trabajador tiene derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado”. Esto significa que la empresa está obligada por ley a conceder este adelanto siempre que se solicite de manera justificada.

Cómo solicitarlo

Revisa tu convenio colectivo. Algunos convenios establecen condiciones específicas sobre los límites del anticipo o la frecuencia con la que puede pedirse. Calcula la cantidad correspondiente. Determina los días trabajados del mes y calcula el importe proporcional del salario bruto o neto hasta esa fecha. Haz la solicitud por escrito. Aunque puede pedirse verbalmente, lo más recomendable es hacerlo por escrito (correo electrónico o formulario interno) para dejar constancia. Dirige tu petición al departamento de Recursos Humanos o nóminas. Indica el importe solicitado, la fecha de la solicitud y los días trabajados a los que corresponde. Espera la respuesta y el ingreso. La empresa debe tramitar la solicitud en un plazo razonable y realizar el ingreso del anticipo, que luego se descontará del total de la nómina al final de mes.

El anticipo no supone ningún coste ni interés para el trabajador.

No puede solicitarse por trabajos aún no realizados, solo por los días efectivamente trabajados.

En caso de negativa por parte de la empresa, el trabajador puede reclamar formalmente este derecho.

Muchas empresas ofrecen este trámite de forma digital, a través del portal del empleado o aplicaciones de gestión laboral.

Pedir un anticipo es una opción legal y legítima para afrontar imprevistos económicos sin necesidad de recurrir a préstamos o créditos. Conocer este derecho permite a los trabajadores ejercerlo de manera responsable y a las empresas gestionarlo con transparencia.