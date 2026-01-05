Málaga marca un nuevo récord en el precio de la vivienda: 4.047 euros/m2, un 15% más anual

Diseño de la promoción de Adendia en la zona este de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de la vivienda en la provincia de Málaga alcanza un récord de 4.047 euros/m2, un 15,4% más que el año anterior. Comprar un piso medio de 100 m2 cuesta alrededor de 400.000 euros, una cifra inasumible para quienes tienen un sueldo medio. La capital malagueña registra un precio medio de 3.643 euros/m2, mientras que zonas como Marbella superan los 5.500 euros/m2. La costa de Málaga es notablemente más cara que el interior, con varias localidades costeras superando los 3.000 euros/m2.

Comprar un piso en Málaga ya es imposible para todo aquel que tenga un sueldo medio -que en Málaga es de unos 1.500 euros mensuales- y no tenga algo que vender o mucho dinero ahorrado.

Lo viene siendo desde hace meses pero la tendencia, lejos de alejarse, sigue alcista. La plataforma inmobiliaria Idealista ha publicado este lunes los datos de precios medios de compraventa publicados en su portal y es cada vez más inaccesible.

El precio medio del metro cuadrado en la provincia de Málaga estaba a 31 de diciembre a 4.047 euros. Es un 15,4% más que un año antes y un nuevo máximo histórico.

Eso quiere decir que si quiere comprar un inmueble de unos 100 metros cuadrados le van a pedir, de media, 400.000 euros.

En Málaga capital es algo menor, pero también sale por un ojo de la cara. El precio medio en esta plataforma es de 3.643 euros por metro cuadrado, un 12,4% más que hace un año.

También es cierto que hay mucha disparidad en función del territorio. De los 5.524 euros de Marbella, donde hay villas de lujo, a los 579 euros, por ejemplo, de Villanueva de Algaidas.

En líneas generales, la costa es mucho más cara que el interior. Se superan los 3.000 euros por metro cuadrado en localidades como Algarrobo, Benalmádena, Frigiliana, Casares, Mijas, Nerja, Ojén, Rincón, Torre del Mar o Torremolinos.