Los Domínguez, de un taller en un pueblo de Málaga a vender en 100 países con Mayoral: su patrimonio es 1.200 millones

El grupo Mayoral también engloba marcas como Boston, Hug & Clau y Abel & Lula, consolidándose como un referente en moda infantil y familiar a nivel internacional.

La compañía cuenta con 2.200 empleados, 380 tiendas propias y franquicias, y 9.000 puntos de venta en todo el mundo, facturando 370 millones de euros en 2024.

Mayoral nació en un taller de mantas en Yunquera, Málaga, en 1938, y evolucionó hacia la moda infantil bajo la dirección de Rafael Domínguez de Gor.

La familia Domínguez ha convertido Mayoral en una de las empresas más ricas de España, con un patrimonio de 1.200 millones de euros y presencia en más de 100 países.

Fue y sigue siendo uno de los eslóganes publicitarios más conocidos de España: Mayoral hace amigos. Moda infantil desde Málaga para el resto del mundo ya que venden en más de 100 países y tienen filiales en 23.

Se podría añadir que Mayoral, además de amigos, hace dinero. Mucho. La familia propietaria, los Domínguez, es una de las más ricas de España. De hecho, están en el puesto 41 de la lista Forbes con un patrimonio de 1.300 millones de euros.

Es una de esas historias empresariales bonitas. No nacen de un pelotazo ni de un fondo de inversión, sino de una idea, mucha constancia y patearse media Europa con un muestrario a puerta fría en la década de los 60 y 70, cuando un español en el continente europeo era sinónimo de emigración y retraso por la dictadura franquista.

Una tienda de Mayoral.

Todo nació en un pequeño pueblo de Málaga llamado Yunquera. Era 1938 y Francisco Domínguez Toledo tenía un taller en el que fabricaba mantas. En 1941 compró maquinaria en Barcelona para hacer calcetines, instalándose en Málaga capital. Tenían una de las primeras máquinas de tricotar a mano.

Rafael Domínguez de Gor era el hijo del presidente, así como ingeniero industrial y textil. Trabajó en Intelhorce, pero en 1966 tomó las riendas del negocio familiar, que empezaba a especializarse primero en la fabricación de ropa en general y, posteriormente, en moda infantil.

Niños con ropa de Mayoral en una campaña publicitaria.

Domínguez de Gor, como otros muchos emprendedores de la época como el propio Amancio Ortega, sabía que el mercado nacional se les quedaba pequeño y había que buscar clientes fuera.

Hace unos años era habitual escucharle en conferencias en Málaga en las que explicaba cómo cogía el muestrario y se recorría Europa para buscar clientes. A finales de los años 80 Mayoral ya era líder en su segmento en España y tenía una presencia exterior cada vez más fuerte gracias a sus fuertes inversiones tecnológicas.

El perfil de Rafael Domínguez de Gor siempre fue discreto. Empresa, empresa y empresa. Entre las acciones más conocidas estuvo el patrocinio del equipo de baloncesto Mayoral Maristas o haber presidido la Fundación Málaga.

Manuel Domínguez de la Maza, presidente de Mayoral.

Casi se pueden contar con los dedos de la mano las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación y esa filosofía se la ha trasladado a sus hijos. Entre 2007 y 2009 Domínguez de Gor se jubiló como director general, pero seguía como presidente y en 2022 se retiró definitivamente, pasando a ser presidente su hijo Manuel Domínguez de la Maza. En 2027 cumplirá 90 años.

Mayoral sigue siendo un gigante en la moda infantil nacional y extranjera. Según los datos recogidos en su dossier corporativo, en 2024 facturó 370 millones de euros.

El Grupo Mayoral, que engloba otras marcas como Boston y Hug & Clau de moda masculina y femenina y Abel & Lula (infantil), tiene 2.200 empleados. Poseen 380 tiendas propias y franquicias y 9.000 puntos de venta en un centenar de países. Venden 28 millones de prendas.

"Para que un producto sea exitoso, debe cumplir tres requisitos: que sea bonito, a la moda y que tenga un precio razonable". Lo dijo Rafael Domínguez de Gor en una entrevista realizada en 2014 con la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. En Mayoral les ha salido bien.