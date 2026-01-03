El alquiler de viviendas es más caro que el año pasado en 9 de los 11 distritos de Málaga capital

Alquilar una vivienda en Málaga es más caro que hace un año en 9 de los 11 distritos de Málaga capital. Una losa, además, que se lleva repitiendo varios ejercicios y que deja sin capacidad de maniobra a la mayoría de ciudadanos aunque, aún así, hay lista de espera.

El precio medio para arrendar un piso en la capital malagueña a finales de 2025 era de 15,8 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 4,7% respecto a diciembre de 2024, según los datos publicados por la plataforma Idealista que toma como referencia los anuncios que tiene en su portal.

Se da, además, la circunstancia, de que es el precio más alto de la historia en Málaga capital. Algo que sería llamativo si no fuera porque ese máximo se supera, prácticamente, mes tras mes.

Solo hay dos zonas en Málaga en las que alquilar un piso es algo más barato que hace un año. La primera es Churriana, donde el precio ha bajado un 0,5% hasta los 14,3 euros por metro cuadrado.

La segunda es Martiricos-La Roca, con un descenso del 1,3%. No obstante, hay que precisar que esta es la zona más cara de Málaga con 23,9 euros por metro cuadrado debido al alto precio que piden por el alquiler de los pisos en las megatorres que se han construido allí, así como de otras promociones inmobiliarias próximas.

En el resto toca pagar más. Y es lluvia sobre mojado porque el precio es tremendamente elevado. Si tomamos como referencia una vivienda de 100 metros cuadrados el coste medio en la capital es de 1.580 euros. Es superior al salario medio mensual de muchos ciudadanos. Y hay que comer, vestirse, pagar la luz, el agua, el gas...

El distrito más barato para alquilar un piso a día de hoy es Campanillas con un precio medio de 12,9 euros por metro cuadrado (1.290 euros en piso de 100 metros).

En otros distritos lo más habitual es que esté entre los 14 y los 15 euros por metro. Esta es la lista de precios por barrios actualizada a 1 de enero de 2026 y su diferencia interanual:

Málaga capital: 15,8 €/m2, +4,7%

Bailén-Miraflores: 14,9 €/m2, +6,3%

Campanillas: 12,9 €/m2, +11,4%

Carretera de Cádiz: 15,7 €/m2, +5,7%

Centro: 16,7 €/m2, 0%

Churriana: 14,3 €/m2, -0.5%

Ciudad Jardín: 14,2 €/m2, +21,8%

Cruz de Humilladero: 14,1 €/m2, +2,8%

Este: 17,6 €/m2, +10,3%

Martiricos-La Roca: 23,9 €/m2, -1,3%

Puerto de la Torre: 14,5 €/m2, +9,7%

Teatinos: 13,7 €/m2, +3,1%