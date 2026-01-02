Alquilar un piso en Málaga en 2026 también es más caro, 1.660 € al mes: la lista completa de precios por municipios

Una señora observa el escaparate de una inmobiliaria.

El precio del alquiler de la vivienda sigue subiendo en Málaga y no parece que en 2026 se vaya a contener esa asfixiante tendencia.

Según los datos publicados este viernes por la plataforma Idealista, se terminó el 2025 con un coste medio de 16,6 euros por metro cuadrado en la provincia de Málaga, lo que supone un 9,3% más que a finales de 2024.

Es prácticamente la misma cantidad que su máximo histórico, que se alcanzó en julio con 16,7 euros por metro cuadrado,

Si se toma como referencia un inmueble de 100 metros cuadrados, el importe medio que se está pidiendo para alquilarlo son 1.660 euros al mes.

Es una cantidad superior al salario medio mensual de la mayoría de malagueños y, aún así, hay más demanda que oferta y listas de espera.

De las 22 localidades de las que Idealista ofrece datos de precio del alquiler, solo en dos éste es inferior a los 10 euros por metro cuadrado.

Se trata de Antequera y Ronda. En Antequera el coste medio es de 8,3 euros/m2 y en Ronda de 7,8 euros m/2. No obstante, han experimentado fuertes incrementos interanuales del 13,4 y el 7,1% respectivamente.

En el resto de la provincia todo está disparado, haciendo especial mención a Ojén (23,3 euros/m2), Benahavís (19,5 euros/m2) y Marbella (19,4 euros/m2).

En Málaga capital alquilar un piso es ahora un 4,7% más caro que a finales de 2024 hasta los 15,8 euros/m2 o 1.580 euros mensuales para una vivienda de 100 metros. Es su máximo histórico.

Aquí puede ver el precio de las 22 localidades que analiza Idealista a fecha de diciembre de 2025 y su variación interanual:

Málaga Provincia: 16,6 €/m2, 9,3% más

Málaga capital: 15,8 €/m2, 4,7% más

Algarrobo Costa: 12,3 €/m2

Alhaurín de la Torre: 12,8 €/m2, 12,6% más

Alhaurín el Grande: 10,3 €/m2, 2,3% más

Antequera: 8,3 €/m2, 13,4% más

Benahavís: 19,5 €/m2, 11,6% más

Benajarafe: 12 €/m2, 0,1% más

Benalmádena: 16,5 €/m2, 6,2% más

Cártama: 13 €/m2, 13% más

Coín: 10,9 €/m2, 12% más

Estepona: 18,2 €/m2, 12,9% más

Fuengirola: 16,1 €/m2, 10,6% más

Marbella: 19,4 €/m2, 10,3% más

Mijas: 15 €/m2, 12,5% más

Nerja: 16,1 €/m2, 23,1% más

Ojén: 23,3 €/m2

Rincón de la Victoria: 12,4 €/m2, 4,3% más

Ronda: 7,8 €/m2, 7,1% más

Torre del Mar: 11,7 €/m2, 9,1% más

Torremolinos: 17,2 €/m2, 4,8% más

Torrox: 11,6 €/m2, 9% más

Vélez Málaga: 10,3 €/m2, 10,7% más