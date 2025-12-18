La empresa marbellí Riversa cumple 50 años con 100 empleados y presencia en toda España

Las claves nuevo Generado con IA La empresa marbellí Riversa celebra su 50 aniversario con 100 empleados y presencia en toda España. Fundada en 1976, Riversa ha evolucionado de una firma de riego profesional a una compañía con ocho divisiones especializadas. Riversa cuenta con sede central en Marbella, centro logístico en Antequera y delegaciones en Madrid, Barcelona, Logroño y Tenerife. La dirección de Sandro Lara desde 2017 ha impulsado la digitalización, sostenibilidad y nuevas soluciones tecnológicas en la empresa.

La empresa familiar marbellí Riversa está de celebración. Fue fundada en 1976 por Julián Lara y el próximo año conmemorará su 50 aniversario. ​

El proyecto nació en la Costa del Sol como una firma dedicada al riego profesional y ha evolucionado hasta convertirse en una compañía con estructura y presencia en toda España, un equipo cercano a las 100 personas y varias divisiones especializadas en distintos segmentos del mercado.​

Desde su sede central en Las Lomas del Puerto de Cabopino, en Marbella, y su centro logístico ubicado en Antequera, la empresa coordina el almacenamiento, la distribución y el servicio técnico hacia el resto de la península y las islas.​

Además, cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Logroño y Tenerife, que actúan como puntos clave de apoyo comercial, logístico y técnico para atender con proximidad a clientes de diferentes regiones y sectores.​

Los inicios de Riversa.

La firma, cuyo nombre responde al acrónimo Riego Verde S.A., comenzó dando respuesta a la demanda de soluciones de riego y mantenimiento profesional de jardines y campos de golf en los años setenta, apoyándose desde 1978 en un acuerdo de distribución en exclusiva con Toro, referente mundial en siega y riego.​

Con el paso del tiempo, ha incorporado marcas como Club Car, Avant, GreenMech, Egholm o Solem, ampliando su catálogo con buggies de golf y vehículos de transporte, minicargadoras multifunción, biotrituradoras, barredoras municipales y sistemas de telegestión del riego, entre otras soluciones profesionales.​

La evolución del negocio se ha traducido en un modelo organizativo estructurado en ocho divisiones: golf, jardinería profesional, maquinaria industrial, vehículos, riego, repuestos, alquiler y operaciones y venta online, lo que permite ofrecer una atención segmentada y especializada a cada tipo de cliente, según explican desde la empresa. ​

Un operario con maquinaria especializada en un campo de golf.

En 1998 se incorporó a la compañía Sandro Lara, quien asumió la dirección general en 2017, impulsando la digitalización, la eficiencia de procesos y la incorporación de herramientas orientadas a la sostenibilidad, con foco en maquinaria eléctrica, soluciones conectadas, automatización y robótica aplicada a zonas verdes y campos deportivos.​

“Cumplir 50 años es un reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que han formado parte de este proyecto. El objetivo de Riversa se identifica con el de las empresas familiares y no es otro que asegurar una continuidad generacional. Esto se logra con un equipo comprometido, con visión de futuro y con marcas referentes que confían en nosotros”, señala Lara.​