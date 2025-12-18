La constructora malagueña Jamena presenta el diseño de su nueva sede: 7.500 m2 y helipuerto

José Andrés Mena, con sus padres (Salvador y Ana) y sus hermanas Ana Silvia y Sandra.

Jamena Construcciones, empresa especializada en villas de alta y ultralujo en la Costa del Sol, ha dado a conocer en Estepona el proyecto de su nueva sede corporativa.​

El edificio contará con 7.500 metros cuadrados distribuidos en tres niveles de 2.500 metros cada uno, resultado de la renovación integral de unas instalaciones preexistentes, en una actuación que busca reforzar la estructura operativa y la proyección futura de la compañía.​

Las nuevas oficinas se han diseñado siguiendo el modelo de los grandes centros tecnológicos internacionales, con espacios de trabajo flexibles, amplias áreas de relación profesional y zonas pensadas para favorecer la conciliación laboral y personal de la plantilla.​

Entre los equipamientos previstos figuran una ludoteca infantil para hijos de empleados, galería de arte, sastrería, atelier, teatro interior, anfiteatro al aire libre en la azotea, espacio inmersivo de realidad virtual y un helipuerto propio.​

Diseño de cómo será la nueva sede central de esta empresa.

Durante el acto de presentación, el CEO, José Andrés Mena, subrayó que el proyecto está concebido para elevar el estándar interno de la compañía: “Queremos crear entornos que inspiren, cuiden y fidelicen a las personas que forman parte de esta empresa”.​

“El objetivo es promover el bienestar, estimular la creatividad y atraer al mejor talento del sector; creemos que un espacio de trabajo avanzado, humano y con vocación cultural es clave para lograrlo”, añadió el directivo ante clientes, socios y representantes institucionales.​

Alrededor de 400 asistentes, entre arquitectos, interioristas, decoradores, abogados y autoridades de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, acudieron al evento corporativo.​

Mena dedicó palabras especiales a su familia, destacando el papel de sus padres, Salvador y Ana, y de sus hermanas Ana Silvia y Sandra, a quienes calificó como piezas clave en la evolución de la empresa desde sus orígenes hasta la actual etapa de expansión.​​

En el plano económico, Jamena Construcciones cerró su último ejercicio con una facturación superior a los 40 millones de euros y prevé superar ampliamente esa cifra al término de 2025, con expectativas de aumento de proyectos, plantilla y solidez financiera en 2026.​

Asistentes al encuentro organizado en Estepona.

Según explicó el CEO, 2025 está siendo un año de crecimiento sostenido en volumen de obras, facturación y empleo, con la vista puesta en consolidar la posición de la compañía en la Costa del Sol y fortalecer su presencia en otros mercados nacionales.​

​Con una trayectoria que se remonta a los años setenta y su constitución formal en 1998, Jamena ha hecho promociones exclusivas en enclaves como La Zagaleta, Sotogrande, La Moraleja o La Finca, donde ejecuta proyectos para un cliente de alta exigencia.​

Sus clientes incluyen altos ejecutivos, deportistas de élite y profesionales de reconocido prestigio.​

En paralelo a este nuevo complejo, uno de los encargos más destacados de la compañía es la renovación integral del circuito privado Ascari, en Ronda.​​