El coste de la vida en Málaga: salario medio bruto de 1.500 euros al mes, alquiler a 1.240 euros y pisos a 400.000

Málaga está en pleno esplendor macroeconómico. Su PIB crecerá este año un 3,7%, muy por encima de la media andaluza y española. El turismo, el principal ingreso, está en máximos históricos, acompañado de buenos datos del sector agrario o tecnológico. Además hay muchos proyectos inmobiliarios con centenares de millones de euros de inversión porque falta vivienda.

Esto es así. Pero también es cierto que ese empuje no está llegando al bolsillo de todos los malagueños por igual y que cada vez hay más brecha entre el que se puede permitir vivir en la capital y el que no.

Es el peaje por ser una ciudad puntera, como pasa en otras grandes y medianas urbes del mundo, pero también deja a mucha gente en el camino.

El sindicato CCOO presentó ayer un informe con datos sobre la mesa. Son de la Agencia Tributaria y muestran una realidad a tener en cuenta. El salario medio anual, declarado por los contribuyentes, en la provincia de Málaga alcanzó en 2024 los 21.479 euros, lo que equivale a unos 1.532 euros brutos mensuales en 14 pagas. Si se le descuentan impuestos apenas llega a 1.300 euros netos al mes.

Hay personas que, afortunadamente para ellas, tienen sueldos mucho mayores y se sorprenderán de esa media tan baja. También hay personas que soñarían con cobrar 1.300 euros limpios al mes.

Málaga está de moda, pero no se está notando en los sueldos locales. De hecho, ocupa el puesto 35 de 48 en el conjunto de España.

El salario es importante, pero lo es más el coste de la vida. 1.300 euros pueden dar mucho de sí o poco en función de dónde se viva y lo que cuesten las cosas. Y en Málaga da para muy poco.

Una de las mayores preocupaciones es la vivienda. Y es lógico. El precio medio del alquiler en Málaga capital en noviembre era de 15,5 euros por metro cuadrado, según los últimos datos de la plataforma Idealista.

Si se quiere alquilar, por tanto, un piso medio de 80 metros cuadrados tiene un coste de 1.240 euros. Si el salario medio neto de un malagueño es de 1.300 euros no se llega. Y da igual el barrio. En Carretera de Cádiz está a 15,3 euros el metro cuadrado, en Teatinos a 13,9, en Puerto de la Torre a 14 euros el metro, en Ciudad Jardín a 13,8...

Si solo entra un sueldo en una familia o se vive solo es imposible alquilar un piso con ese salario medio. Un ejemplo claro es que cada vez se ve a más personas -y no solo jóvenes sino de cualquier edad- alquilando habitaciones de pisos compartidos por unos 400 euros al mes.

De comprar una vivienda, lógicamente, ni hablamos. Un piso de 100 metros cuadrados tiene un precio medio de 360.000 euros en Málaga capital y de 400.000 euros en la provincia.

La vivienda es básica, pero también lo es comer. Y la cesta de la compra está cada vez más cara. Si es de los que frecuenta el supermercado sabe que a poco que adquiera cosas básicas los 50-100 euros por visita no se los quita nadie. Y una familia, por ejemplo, de cuatro personas es raro que vaya menos de un par de veces por semana.

Basta con echar una mirada a los datos provinciales del IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística. En noviembre, los últimos publicados, el incremento anual del precio de los alimentos es del 2,5%; de las bebidas no alcohólicas un 6,6%; el calzado un 2,1%; la electricidad o el gas un 9,9%; los restaurantes un 3,8%...

O sube el sueldo medio o baja el coste de la vida para que pueda haber más igualdad. Pero no parece que vaya a pasar ni lo uno ni lo otro.