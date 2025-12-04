Alquiler.

Alquiler. Europa Press

Confirmado por la Junta de Andalucía: las ayudas al alquiler de hasta 500 euros que puedes solicitar

En muchos casos también se contempla la posibilidad de incluir parte de los gastos de comunidad o suministros básicos, siempre dentro de los límites que fije cada convocatoria oficial.

Publicada
Actualizada

Las claves
La Junta de Andalucía ofrece ayudas al alquiler de hasta 500 euros mensuales para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Las subvenciones pueden cubrir hasta el 100% de la renta mensual, incluyendo hasta 200 euros adicionales para gastos de comunidad y suministros, con un máximo de 6.000 euros anuales por beneficiario.

Estas ayudas están dirigidas a colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o sin hogar, y requieren cumplir ciertos requisitos de ingresos y no poseer vivienda adecuada.

La solicitud puede hacerse de forma telemática o presencial y las convocatorias se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, detallando plazos y documentación necesaria.

La Junta de Andalucía mantiene una línea de ayudas al alquiler dirigida a personas y familias en situación de vulnerabilidad, que puede llegar a cubrir hasta 500 euros mensuales del coste de la vivienda habitual.

Estas subvenciones se enmarcan en la política autonómica de vivienda y se nutren tanto de fondos propios como de financiación estatal vinculada a los programas de acceso a la vivienda.

Las ayudas al alquiler permiten subvencionar un alto porcentaje de la renta mensual, con un límite de alrededor de 500 euros al mes y un tope cercano a 6.000 euros al año por unidad de convivencia.

La ayuda puede llegar a cubrir hasta el 100% de la renta mensual, con un límite de 500 euros mensuales, a lo que se pueden sumar hasta 200 euros adicionales para gastos de comunidad y suministros básicos, sin superar los 6.000 euros al año por beneficiario.

Las bases económicas se apoyan en una combinación de fondos estatales del Plan Estatal de Vivienda y financiación propia de la Junta, que ya reservó partidas para 2025 y 2026 en la última convocatoria publicada en el BOJA​.

Cómo solicitarlas

Estas ayudas están dirigidas a personas y familias consideradas especialmente vulnerables por los servicios sociales, como víctimas de violencia de género, personas que han sufrido un desahucio, personas sin hogar o con dificultades graves para mantener su vivienda.

Para poder acceder, es necesario no ser propietario de una vivienda adecuada y cumplir determinados requisitos de ingresos, empadronamiento y tipo de contrato de alquiler que se detallan en las bases reguladoras.

La tramitación suele realizarse de forma telemática o presencial, presentando solicitud, contrato de alquiler, justificantes de pago e informes de servicios sociales cuando sean necesarios.

Las convocatorias se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, donde se fijan los plazos de presentación, la documentación exacta y el crédito disponible hasta agotar presupuesto.

Los detalles pueden cambiar ligeramente de una convocatoria a otra, especialmente en porcentajes subvencionables, fechas y criterios de prioridad.