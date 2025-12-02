Málaga destruye 7.000 empleos antes del inicio de la Navidad: hay 110.000 parados

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ha destruido 7.111 empleos en noviembre y el paro ha aumentado en 486 personas, alcanzando los 110.837 desempleados. El 60% de las personas desempleadas en la provincia son mujeres y el sector servicios es el que más ha contribuido al aumento del paro. Pese a la caída, en noviembre hay 25.552 personas más dadas de alta en la Seguridad Social que hace un año, sumando 742.900 cotizantes. La destrucción de empleo en noviembre es habitual por la temporada baja turística, y solo la agricultura, construcción e industria han registrado leves descensos del paro.

El mercado laboral antes de la Navidad no ha arrancado de la mejor manera. En noviembre se han destruido 7.111 empleos en la provincia de Málaga y el paro se ha incrementado en 486 personas, según los datos publicados este martes por el Gobierno. El 60% de las personas desempleadas son mujeres.

La provincia ha perdido esos 7.000 afiliados a la Seguridad Social, aunque la buena noticia es que en noviembre de este año hay 25.552 personas más dadas de alta que hace un año. En estos momentos Málaga suma 742.900 personas cotizando.

Esta fuerte destrucción de empleo en noviembre no es novedad. Suele ser un mes malo. El comportamiento del mercado laboral en Málaga es bastante cíclico. Y ahora toca descenso hasta febrero o marzo -a excepción de un posible alza en diciembre por las contrataciones navideñas- por la temporada baja turística.

Los datos así lo reflejan. El desempleo se incrementó en noviembre en 486 personas hasta contabilizar un total de 110.837 parados. Son 9.233 menos que hace un año.

Ese aumento se ha producido mayoritariamente en el sector servicios, donde se ha incrementado el paro en 537 personas. También lo ha hecho en 136 en el colectivo de personas sin un empleo anterior.

Ha descendido en la agricultura, la construcción y la industria pero en cantidades tan bajas que no han compensado el crecimiento en servicios, por lo que el saldo total es negativo.

En noviembre se firmaron en Málaga 6.596 contratos menos que en septiembre, un 12% menos, y es un aspecto que denota la frialdad de este mes.