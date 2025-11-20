C&A cierra este sábado su histórica tienda en el centro comercial Los Patios: hay descuentos adicionales del 50%

El escaparate de la tienda de C&A en el centro comercial Los Patios anunciando su cierre. Angel Recio

Punto y final a 39 años de historia en el centro comercial Los Patios. La multinacional de moda holandesa C&A cerrará su establecimiento en este espacio este sábado, 22 de noviembre.

Así se puede observar en el escaparate del local, en el que anuncian descuentos adicionales del 50% en productos ya rebajados y un mensaje de despedida.

Desde la multinacional explican a EL ESPAÑOL de Málaga que "hemos informado a todos los empleados afectados de que la tienda dejará de formar parte de nuestra red. Nos comprometemos a colaborar estrechamente con nuestros interlocutores sociales y con el comité de empresa para apoyar a los empleados afectados y cumplir con todas nuestras obligaciones como compañía".

No detallan, por tanto, si estos empleados, la mayoría mujeres y muchas de las cuales llevan muchos años trabajando en esa tienda, serán despedidos o se les ofrecerá la opción de trasladarse a otro de sus locales.

En este sentido, la empresa subraya que mantiene abiertas sus tiendas del centro comercial Rosaleda y Plaza Mayor, en Málaga capital, así como en el centro comercial El Ingenio en Vélez Málaga y en Fuengirola.

Caída en picado

La cadena holandesa lleva años en horas bajas en España con una casi continua pérdida de ventas y de cuota de mercado en favor de otros gigantes como Primark.

En 2016 sufrió su primer gran varapalo al cerrar su tienda en plena Gran Vía. Unos años más tarde, en 2023, anunció la clausura de cinco tiendas más en España.

El proceso de reestructuración continúa y ahora le ha tocado al establecimiento del centro comercial Los Patios en Málaga.

La empresa afirma a este diario que "nuestro firme compromiso con la excelencia operativa incluye la optimización de nuestra actual cartera de tiendas".