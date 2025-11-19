El 'clavo' de tener una tienda en calle Larios: 2.640 euros/m2 al año, un 10% más y la quinta más cara del país

Las claves nuevo Generado con IA La calle Larios de Málaga se consolida como la quinta calle comercial más cara de España, con una renta de 2.640 €/m2/año, lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior. La demanda en la zona es tan alta que actualmente no hay disponibilidad de locales, reflejando la escasez de espacio comercial en este enclave. El informe destaca que ya no solo las marcas de lujo buscan ubicaciones en calles principales, sino también grandes firmas de consumo, atraídas por la visibilidad y el flujo constante de público. A nivel nacional, lideran el ranking Passeig de Gràcia en Barcelona y Serrano y Gran Vía en Madrid, mientras que internacionalmente New Bond Street en Londres es la vía más cara del mundo.

La calle Larios en Málaga escala posiciones entre las calles comerciales más exclusivas del país y se consolida por segundo año consecutivo en el top 5 nacional, según el reciente informe ‘Main Streets Across the World’ elaborado por Cushman & Wakefield.

Con una renta prime de 2.640 €/m2/año —lo que supone 220 €/m2/mes—, la vía malagueña incrementa sus valores en un 10% respecto al informe anterior.

La demanda sigue siendo tan elevada que la disponibilidad de locales en la zona de Larios actualmente es inexistente, un fenómeno que refleja la creciente escasez de espacio comercial en este enclave.

El informe destaca que “la presencia en estas calles ya no es exclusiva de las marcas de alta gama. Cada vez más enseñas del segmento gran consumo están apostando por ubicaciones prime porque ofrecen una visibilidad, un flujo constante de público y una conexión con el consumidor que difícilmente se consigue en otros entornos”, explica Rob Travers, Head of EMEA Retail en Cushman & Wakefield.

A nivel nacional el ranking lo lidera Passeig de Gràcia, en Barcelona, que asciende una posición con rentas prime de 3.420 €/m2/año (285 €/m2/mes), un 8% más que el año pasado.

Serrano, en Madrid, ocupa la segunda posición al alcanzar 3.300 €/m2/año (275 €/m2/mes), también gracias a un aumento del 8%. La Gran Vía madrileña se coloca tercera con 3.120 €/m2/año (260 €/m2/mes), superando a Portal de l’Àngel y otras arterias emblemáticas como José Ortega y Gasset y Preciados.

Fuera de Madrid y Barcelona, además de Marqués de Larios en Málaga, sobresalen otras calles comerciales como Fuencarral en Madrid, Colón en Valencia y Tetuán en Sevilla, todas con mejoras significativas en sus rentas y ocupando los primeros puestos del ranking.

En el contexto internacional, el informe señala que Europa mantiene el liderazgo con la inclusión, por primera vez, de New Bond Street (Londres) como la vía comercial más cara del mundo, con rentas de 20.482 €/m2/año (1.707 €/m2/mes), tras un repunte del 22%. Via Montenapoleone en Milán se sitúa en segundo lugar entre las calles más exclusivas del planeta.

El mercado retail español mantiene su atractivo y dinamismo, impulsado tanto por marcas de lujo como por operadores de gran consumo que buscan ocupar los pocos espacios disponibles en las zonas más cotizadas del país.