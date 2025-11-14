Premian al Grupo ORP, Primor, Soho Boutique y la Fundación Unicaja

Las claves nuevo Generado con IA La Confederación de Empresarios de Málaga y la Diputación de Málaga otorgaron los premios Hacemos Málaga a Grupo ORP, Primor, Soho Boutique Hotels y Fundación Unicaja. Fundación Unicaja recibió el galardón a la Acción Social por su compromiso con la educación, cultura, deporte y desarrollo social en la provincia. Soho Boutique Hotels fue distinguida en la categoría Generando Futuro por su crecimiento y modelo hotelero innovador en España y Marruecos. Grupo ORP fue nombrada Empresa del Año por su trayectoria en construcción y restauración patrimonial, y Primor reconocida por su destacada expansión y trayectoria empresarial en el sector de la perfumería.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Diputación de Málaga han entregado este viernes sus premios Hacemos Málaga.

Hay cuatro categorías. La primera de ellas es Acción Social y en esta ocasión se lo han dado a la Fundación Unicaja. En el apartado Generando Futuro la empresa agraciada ha sido Soho Boutique Hotels. La Empresa del Año ha sido el Grupo ORP y en Trayectoria Empresarial se ha distinguido a Primor.

"Son grandes ejemplos de gestión, buenos referentes para toda la sociedad y generan un impacto muy positivo en nuestro territorio y fuera de él”, ha afirmado Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

El presidente de la CEM, Javier González de Lara, ha puesto en valor estos premios que “reconocen el talento, el valor social, el impulso y la trayectoria de nuestro tejido productivo; de quienes contribuyen, día a día, al crecimiento y la proyección de Málaga”.

Estos son los premiados:

Acción Social – Fundación Unicaja

La Fundación Unicaja es una de las entidades sociales de referencia de nuestra provincia. Heredera de una honda historia de compromiso social, como resultado de la transformación del Monte de Piedad y las Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Antequera, Málaga y Jaén. Es, además, la principal accionista de la entidad bancaria Unicaja. Con sede en Málaga, impulsa su labor en toda la región, promoviendo el progreso económico, social y cultural con la misión de generar oportunidades de desarrollo para todos.

Apoyando la educación, la cultura, la investigación, el deporte y la inclusión, la Fundación Unicaja también destaca por su impulso a la educación financiera con Edufinet; por su apoyo al emprendimiento y la innovación, con proyectos como Fundalogy, o la inversión estratégica y el compromiso social a través de su nuevo holding Fundatia. Además, está directamente vinculada al deporte de élite y base con el Club Baloncesto Málaga, junto al patrocinio y respaldo a una treintena de disciplinas deportivas.

Generando Futuro – Soho Boutique Hotels

Desde sus inicios, Soho Boutique Hotels ha apostado por un modelo hotelero que combina proximidad, autenticidad y diseño. En apenas una década, la compañía ha crecido hasta gestionar más de 60 establecimientos en España y Marruecos, con una fuerte presencia en Málaga y su provincia. Su expansión se ha basado en una estrategia clara: situarse en el corazón de las ciudades, en enclaves con historia y carácter.

La consolidación de la marca se articula a través de tres líneas diferenciadas: Soho Boutique Hotels e ITC by Soho Boutique Hotels, centradas en el turismo urbano y cultural, y Moon Dreams, su propuesta más vacacional, enfocada a entornos naturales y de costa.

Empresa del Año – Grupo ORP

Grupo ORP cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector de la construcción, a través de sus dos empresas, Obras y Restauraciones Picaso y Aseycon. Ambas comparten una misma filosofía, combinando la tradición constructora con una gestión moderna orientada a la calidad, la sostenibilidad y el respeto al entorno.

Entre sus principales actuaciones destacan proyectos de rehabilitación del patrimonio histórico y arquitectónico de Málaga, como la Iglesia de Santiago, el Gran Hotel Miramar, el Seminario Diocesano o varios inmuebles emblemáticos de la calle Larios, así como su participación en la construcción del tejado de la Catedral de Málaga. El grupo desarrolla también proyectos de edificación en distintos puntos de la provincia, especialmente en la costa oriental y la Axarquía.

Trayectoria Empresarial – Primor

Primor nació en Málaga en 1953 como una pequeña perfumería familiar con el propósito de “acercar la belleza a todas las personas”. Más de setenta años después, la compañía ha experimentado un importante crecimiento, con más de 250 tiendas en España y un catálogo que supera las 100.000 referencias, consolidándose como uno de los principales operadores nacionales del sector.

Su evolución se ha caracterizado por la diversificación de productos, la combinación de marcas internacionales y nuevas tendencias y una estrategia omnicanal que ha impulsado su expansión en el entorno digital. Primor se ha consolidado también como una de las principales plataformas de eCommerce de belleza en el país, manteniendo una identidad basada en la cercanía, la innovación y la accesibilidad, con una presencia cada vez mayor en el ámbito internacional.