La patronal nacional de empresas de reformas y rehabilitación prepara su expansión territorial

La directiva de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas (ANERR) se ha reunido este viernes en Málaga con motivo del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) con el objetivo de abordar los retos presentes y las expectativas de la rehabilitación y la reforma de edificios.

Durante las intervenciones, profesionales y representantes destacados analizaron el aumento de costes, las dificultades de acceso a la financiación y las oportunidades de los nuevos incentivos fiscales. También se mostraron innovaciones y proyectos piloto impulsados por la asociación y sus empresas colaboradoras.

El presidente Fernando Prieto presentó los planes de ANERR en Andalucía, junto a la nueva Junta Directiva Nacional. Destacó la implicación del sector y su firme propósito de avanzar hacia un modelo constructivo sostenible, eficiente y centrado en las personas.

Francisco Martín, secretario técnico, adelantó la expansión territorial prevista para 2026 con nuevas delegaciones en Cataluña, Levante y Andalucía. Además, presentó el calendario de jornadas y foros previstos para los próximos dos años, que culminará con la gala por el decimoquinto aniversario de ANERR.

La primera mesa redonda, centrada en la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética en Edificios, contó con la participación de representantes del CGATE y del Consejo Superior de Arquitectos. Todos coincidieron en la necesidad de cooperación entre administraciones, empresas y ciudadanía para lograr la neutralidad climática antes de 2050.

En la segunda sesión se expusieron casos de éxito en rehabilitación. La firma Danosa abordó la importancia de soluciones integrales para la envolvente térmica, mientras que ANERR presentó actuaciones financiadas con fondos europeos y la empresa Aquí tu Reforma explicó su modelo de crecimiento mediante franquicias tecnológicas en España y el extranjero.

La última mesa se centró en las “ventanillas únicas” para usuarios y profesionales. Representantes de la OCU, los colegios de administradores de fincas y los arquitectos de Málaga destacaron la relevancia de estas herramientas como garantes de calidad, formación y transparencia en la gestión de ayudas.

Con el proyecto Horis, ANERR y la OCU buscan modernizar los procesos y eliminar barreras administrativas, consolidando así un avance decisivo hacia una rehabilitación más accesible, digital y enfocada en el ciudadano.