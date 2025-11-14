Empresas malagueñas intentan captar proyectos en Arabia Saudí de la mano de la Cámara de Comercio

Las claves nuevo Generado con IA Una delegación de empresas malagueñas, coordinada por la Cámara de Comercio de Málaga, ha realizado una misión comercial en Arabia Saudí para captar proyectos y ampliar su presencia en el mercado local. Las empresas participantes, de sectores como el agroalimentario, consultoría legal, salud y deporte, han mantenido más de una decena de reuniones con organismos saudíes y potenciales socios en Riyadh. La agenda institucional incluyó encuentros con ministerios y entidades clave saudíes, abordando proyectos relacionados con Visión 2030, como Expo 2030, los Juegos Olímpicos de Invierno y la Copa Mundial de Fútbol de 2034. La misión ha abierto nuevas oportunidades para las compañías malagueñas en sectores como construcción, energía renovable, logística e innovación tecnológica, alineadas con las estrategias saudíes de diversificación económica.

La Cámara de Comercio de Málaga ha concluido la etapa final de su misión comercial a Arabia Saudí, una iniciativa desarrollada esta semana y cofinanciada por el Fondo Feder de la Unión Europea.

Tras su paso por Jeddah, la delegación institucional y empresarial ha centrado durante tres jornadas su actividad en Riyadh, donde ha mantenido más de una decena de reuniones con organismos saudíes y posibles socios locales.

El grupo participante ha estado formado por Aceites Málaga, Oro Al Andalus y Sigfrido Fruit (sector agroalimentario); Iuris Cátedra Soluciones Fiscales y Tributarias e Iuris Cátedra Bufete de Velázquez Abogados (consultoría legal); Valor Evolution (sector deportivo) y Amino Frequency Corporation (sector salud).

Una de las reuniones mantenidas.

Durante su estancia, las firmas han mantenido contactos con potenciales clientes, entidades institucionales y representantes del tejido económico con el propósito de ampliar su presencia en un mercado en transformación y con alta proyección de crecimiento.

Paralelamente, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, ha desarrollado una agenda institucional que ha incluido encuentros con el Ministerio de Inversiones (MISA), la Cámara de Comercio de Riyadh, el Ministerio de Energía, NIDLP, el Spanish-Saudi Business Council y el Ministerio de Turismo.

Estas reuniones han servido para conocer los principales proyectos enmarcados en el plan Visión 2030, como los Juegos Olímpicos de Invierno de 2029, Expo 2030, la Copa Mundial de Fútbol de 2034, Red Sea Global o el proyecto TOURISE 2027.

José Carlos Escribano con dos autoridades de Arabia Saudí.

Esta hoja de ruta abre nuevas oportunidades para compañías malagueñas en sectores como la construcción, la logística, la energía renovable o la innovación tecnológica.

La delegación ha sido recibida por el embajador de España en Arabia Saudí, Javier María Carbajosa, quien ha compartido información y perspectivas sobre la evolución del mercado y las posibilidades para las empresas españolas.

José Carlos Escribano ha señalado que “las estrategias de la agenda 2030 del gobierno de Arabia Saudí coinciden con sectores pujantes malagueños como el agroalimentario, la construcción, el turismo o el tecnológico, lo que nos abre interesantes posibilidades comerciales y de inversión que desde la Cámara de Comercio de Málaga vamos a impulsar”.

Las empresas participantes han valorado de forma muy positiva la misión. Aceites Málaga ha destacado la viabilidad de introducir sus productos en el mercado saudí, mientras que Iuris Cátedra ha subrayado el potencial del país para servicios de consultoría y la creación de lazos empresariales con otras regiones como Latinoamérica.