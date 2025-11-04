Joyería Marcos celebra un exclusivo encuentro con Grand Seiko bajo una inspiradora temática japonesa

Asistieron Frédéric Bondoux, presidente de Grand Seiko Europe, y Cyril Turban, Training and Brand Education de la marca, y se presentó la filosofía de la marca y sus novedades.

Las claves nuevo Generado con IA Joyería Marcos organizó un evento exclusivo en su boutique de Málaga dedicado a Grand Seiko, destacando la artesanía y filosofía japonesa de la marca. El encuentro contó con la presencia de Frédéric Bondoux, presidente de Grand Seiko Europe, y Cyril Turban, quienes debatieron sobre el crecimiento y futuro de la firma en Europa. Los asistentes pudieron conocer las últimas novedades de Grand Seiko y apreciar su maestría artesanal, así como explorar el equilibrio entre tradición y tecnología de la marca. Joyería Marcos reafirma su compromiso con la alta relojería y la excelencia, consolidándose como referente en el sector del lujo en Málaga.

Joyería Marcos, distribuidor oficial de las principales firmas de alta relojería y joyería de lujo, ha acogido un evento exclusivo dedicado a Grand Seiko, la emblemática casa japonesa reconocida por su precisión, artesanía y estética inspirada en la naturaleza nipona.

El encuentro, celebrado en la nueva boutique de Calle Marqués de Larios, 2, ofreció a los asistentes una experiencia inmersiva con temática japonesa, diseñada para adentrarse en los valores, la filosofía y el savoir-faire que definen a Grand Seiko.

El evento contó con la presencia especial de Frédéric Bondoux, presidente de Grand Seiko Europe, y Cyril Turban, Training and Brand Education de la marca, quienes compartieron con los invitados una enriquecedora conversación en torno al presente y futuro de Grand Seiko en el panorama internacional de la alta relojería.

Frédéric Bondoux, presidente de Grand Seiko Europe y Aurelio Marcos, director general Joyería Marcos.

Durante la velada, los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en temas clave que definen la estrategia y la identidad de la firma: la posición actual de Grand Seiko en el mercado europeo, su crecimiento en reconocimiento en los últimos años, y el papel esencial del movimiento Spring Drive como emblema de innovación y precisión.

Asimismo, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las últimas novedades de Grand Seiko, descubriendo piezas que reflejan la constante evolución estética y técnica de la firma.

Cada creación permitió apreciar la meticulosa artesanía japonesa, la atención al detalle y la filosofía del “Takumi” —la maestría artesanal— que distingue a la marca. También se compartieron reflexiones sobre el equilibrio entre tradición y tecnología, las nuevas colecciones de la marca y su visión hacia un futuro sostenible y conectado con las nuevas generaciones de amantes de la relojería.

El evento, desarrollado en un ambiente íntimo y exclusivo, permitió a los invitados sumergirse en el universo estético y filosófico de Grand Seiko, disfrutando de un espacio que evocaba la serenidad, precisión y armonía propias de la cultura japonesa.

Boutique Joyería Marcos en Calle Marqués de Larios 2.

Con iniciativas como esta, Joyería Marcos reafirma su compromiso con la excelencia, la exclusividad y la divulgación de la alta relojería, ofreciendo a sus clientes experiencias únicas que les permiten descubrir en profundidad las historias, valores y técnicas que hacen de cada pieza un ejemplo de maestría artesanal.

Fundada en 1942, Joyería Marcos se ha consolidado como una de las joyerías de lujo de referencia en Málaga. Con tres puntos de venta —dos exclusivas boutiques en la Calle Marqués de Larios y una tienda online líder en el sector—, la firma ofrece un catálogo selecto que reúne a las marcas más prestigiosas del mundo: Rolex, Cartier, Tudor, Hublot, TAG Heuer, Longines, Grand Seiko, Bell & Ross, Hamilton, dinh van, Gucci, Damiani, además de su propia colección de joyería.

A lo largo de su trayectoria, Joyería Marcos ha destacado por su vocación de servicio, su cercanía con el cliente y su apuesta por experiencias diferenciadoras, consolidándose como un referente nacional en el universo de la alta relojería y joyería.