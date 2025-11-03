Francisco Jiménez revalida su cargo al frente del Círculo Empresarial de Málaga: respaldo del 82% de los socios
Afronta su tercer mandato con una nueva junta directiva que "refuerza un proyecto basado en la experiencia, la colaboración y el desarrollo sostenible del tejido empresarial malagueño".
Más información: Crecen los autónomos en Málaga: un municipio de la provincia lidera el número de afiliados en Andalucía
Las claves
nuevo
Generado con IA
Francisco J. Jiménez Badía ha sido reelegido presidente del Círculo Empresarial de Málaga con el respaldo del 82% de los socios, en unas elecciones marcadas por una alta participación cercana al 90%.
La nueva Junta Directiva incorpora a Nazaret Orozco y Salvador Ramírez como vicepresidentes, y amplía su estructura para reforzar la representatividad y la implicación de los socios.
El presidente destaca que el Círculo continuará siendo un foro de cohesión, representación e impulso para las empresas malagueñas, con nuevas líneas de trabajo centradas en innovación, cooperación y creación de oportunidades.
El Círculo Empresarial de Málaga agrupa a más de 150 empresarios, directivos y profesionales de diversos sectores, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y el liderazgo económico de la provincia.
El Círculo Empresarial de Málaga celebró el pasado jueves, 30 de octubre, su Asamblea General y las elecciones a la nueva Junta Directiva, en una cita marcada por la alta participación: cerca del 90% de los socios ejercieron su derecho al voto, una cifra que la entidad interpreta como "reflejo del compromiso y la vitalidad del empresariado malagueño".
Francisco J. Jiménez Badía fue reelegido presidente con el apoyo de más del 82% de los votos, lo que le permitirá continuar al frente de la organización durante un nuevo mandato. “El verdadero valor del Círculo está en las personas que lo integran y en su compromiso con Málaga”, ha subrayado el presidente tras agradecer la confianza depositada por los socios.
La nueva Junta Directiva amplía su estructura con el objetivo de implicar a un mayor número de socios y reforzar la representatividad del Círculo. Entre las principales incorporaciones figuran Nazaret Orozco (Grupo Dissan) y Salvador Ramírez (Grupo Gesprocon), que asumen las vicepresidencias.
Por su parte, Nicolás Gómez-Villares (Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia) ocupará la secretaría, mientras que Antonio Daniel Vázquez (AVO Group) será el nuevo tesorero. Completan el equipo Ana Morales (La Suite Comunicación) y Andrés Herrero (B bou Hotels) como vocales, además de Juan Francisco Pérez (Oceanautic), que continúa vinculado a la Junta con nuevas funciones.
Jiménez Badía, que afronta su tercer mandato tras dos etapas de consolidación y crecimiento, ha destacado que la nueva directiva “refuerza un proyecto basado en la experiencia, la colaboración y el desarrollo sostenible del tejido empresarial malagueño”.
El presidente ha subrayado la importancia de mantener al Círculo como “un foro de cohesión, representación e impulso para las empresas de la provincia”, abriendo nuevas líneas de trabajo centradas en la innovación, la cooperación y la creación de oportunidades.
El Círculo Empresarial de Málaga es una asociación privada e independiente que agrupa a más de 150 empresarios, directivos y profesionales de diversos sectores. Su labor se centra en promover la colaboración y la visibilidad del tejido empresarial malagueño, así como en fomentar el liderazgo económico de la provincia.
A través de foros, encuentros y acciones institucionales, la entidad busca fortalecer la competitividad y la influencia del empresariado local, "contribuyendo al desarrollo económico y social de Málaga".