Francisco Jiménez revalida su cargo al frente del Círculo Empresarial de Málaga: respaldo del 82% de los socios

Las claves nuevo Generado con IA Francisco J. Jiménez Badía ha sido reelegido presidente del Círculo Empresarial de Málaga con el respaldo del 82% de los socios, en unas elecciones marcadas por una alta participación cercana al 90%. La nueva Junta Directiva incorpora a Nazaret Orozco y Salvador Ramírez como vicepresidentes, y amplía su estructura para reforzar la representatividad y la implicación de los socios. El presidente destaca que el Círculo continuará siendo un foro de cohesión, representación e impulso para las empresas malagueñas, con nuevas líneas de trabajo centradas en innovación, cooperación y creación de oportunidades. El Círculo Empresarial de Málaga agrupa a más de 150 empresarios, directivos y profesionales de diversos sectores, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y el liderazgo económico de la provincia.

El Círculo Empresarial de Málaga celebró el pasado jueves, 30 de octubre, su Asamblea General y las elecciones a la nueva Junta Directiva, en una cita marcada por la alta participación: cerca del 90% de los socios ejercieron su derecho al voto, una cifra que la entidad interpreta como "reflejo del compromiso y la vitalidad del empresariado malagueño".

Francisco J. Jiménez Badía fue reelegido presidente con el apoyo de más del 82% de los votos, lo que le permitirá continuar al frente de la organización durante un nuevo mandato. “El verdadero valor del Círculo está en las personas que lo integran y en su compromiso con Málaga”, ha subrayado el presidente tras agradecer la confianza depositada por los socios.

La nueva Junta Directiva amplía su estructura con el objetivo de implicar a un mayor número de socios y reforzar la representatividad del Círculo. Entre las principales incorporaciones figuran Nazaret Orozco (Grupo Dissan) y Salvador Ramírez (Grupo Gesprocon), que asumen las vicepresidencias.

Por su parte, Nicolás Gómez-Villares (Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia) ocupará la secretaría, mientras que Antonio Daniel Vázquez (AVO Group) será el nuevo tesorero. Completan el equipo Ana Morales (La Suite Comunicación) y Andrés Herrero (B bou Hotels) como vocales, además de Juan Francisco Pérez (Oceanautic), que continúa vinculado a la Junta con nuevas funciones.

Jiménez Badía, que afronta su tercer mandato tras dos etapas de consolidación y crecimiento, ha destacado que la nueva directiva “refuerza un proyecto basado en la experiencia, la colaboración y el desarrollo sostenible del tejido empresarial malagueño”.

El presidente ha subrayado la importancia de mantener al Círculo como “un foro de cohesión, representación e impulso para las empresas de la provincia”, abriendo nuevas líneas de trabajo centradas en la innovación, la cooperación y la creación de oportunidades.

El Círculo Empresarial de Málaga es una asociación privada e independiente que agrupa a más de 150 empresarios, directivos y profesionales de diversos sectores. Su labor se centra en promover la colaboración y la visibilidad del tejido empresarial malagueño, así como en fomentar el liderazgo económico de la provincia.

A través de foros, encuentros y acciones institucionales, la entidad busca fortalecer la competitividad y la influencia del empresariado local, "contribuyendo al desarrollo económico y social de Málaga".