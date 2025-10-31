Unicaja supera ya en septiembre su objetivo anual con un beneficio de 503 millones, un 11% más

Pablo González, director financiero de Unicaja; Isidro Rubiales, su consejero delegado, y Jaime Hernández, director de Relaciones Institucionales del banco. Unicaja

Deberes hechos con tiempo de sobra. Esto deben sentir los gestores de Unicaja que este viernes han presentado sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a 30 de septiembre.

El objetivo del banco malagueño era cerrar 2025 con un beneficio neto de 500 millones de euros. Según sus resultados, en septiembre ya ha alcanzado los 503 millones de euros, un 11,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

El resultado se apoya en un margen de intereses de 1.117 millones, junto con el avance de las comisiones netas y la reducción de los otros ingresos y cargas de explotación, tras la desaparición del gravamen temporal a la banca.

Durante el ejercicio, la entidad evidenció una mejora en su dinámica comercial, con un incremento del 2,1% en el volumen de negocio de clientes, reflejo de los progresos en la ejecución del Plan Estratégico 2025‑2027.

El margen bruto registró una variación positiva del 3,5% anual, mientras la ratio de eficiencia se mantuvo estable en el 45,2%, pese al alza del 5,2% en los gastos de administración. El ROTE ajustado subió cuatro puntos porcentuales, alcanzando el 12,3%.

Los recursos administrados crecieron un 3,5% en doce meses, hasta los 104.030 millones de euros, con un peso destacado de los fondos minoristas y un fuerte repunte del ahorro fuera de balance y seguros, del 12,6%.

Los fondos de inversión marcaron un máximo histórico, al avanzar un 23,8% interanual y alcanzar 16.016 millones en patrimonio, consolidando una cuota del 9% de mercado.

La inversión crediticia performing subió un 1,5%, con un perfil de riesgo bajo. El crédito a empresas y consumo creció un 2% y 4%, respectivamente, destacando un aumento del 8,4% en consumo y la concesión de 8.917 millones en nuevos préstamos.

La entidad liderada por Isidro Rubiales mostró una mejora de la calidad de balance, con la morosidad en 2,2%. Los activos improductivos (NPAs) descendieron un 24,6% anual, reforzando las coberturas, que alcanzan el 75,4% de media.

En solvencia, el CET 1 se situó en el 16,2%, con un exceso de capital regulatorio de 2.343 millones, una ratio total del 20,2% y una sólida posición de liquidez, con un LCR del 295% y un NSFR del 159%.

El margen de explotación ascendió a 862 millones, y los saneamientos crecieron un 6,4%, manteniendo la estabilidad del coste del riesgo.