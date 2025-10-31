La ampliación del aeropuerto de Málaga da otro paso: licitan trabajos por 52 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El aeropuerto internacional de Málaga se ampliará con un presupuesto total de 1.500 millones de euros, aumentando su capacidad de 30 a 36 millones de pasajeros anuales. Aena ha aprobado la licitación de los servicios técnicos de Project Management para la ampliación, con un coste de más de 52 millones de euros. Las obras contemplan un nuevo dique para vuelos no Schengen, un sistema de seguridad automatizado y un aumento significativo en las áreas de servicios al pasajero y zonas VIP. Se construirán nuevas calles de rodaje y se remodelarán accesos y aparcamientos, siguiendo criterios medioambientales exigentes para promover infraestructuras sostenibles.

La ampliación del aeropuerto internacional de Málaga da un paso más. Se ha anunciado un desembolso de 1.500 millones de euros para que la instalación pueda pasar de acoger 30 a 36 millones de usuarios al año.

Se espera que las obras empiecen en 2028, pero antes hay que hacer bastantes movimientos. En agosto se activó el concurso para contratar el diseño por un importe de 36,5 millones de euros.

Se presentaron 4 UTEs formadas por las empresas Viarium Ingeniería/ Ayesa; Typsa/ Ghesa/ Blas Torres Gutiérrez; Cemosa/ Sener Mobility/ Fairbanks Arquitectos; y Prointec/ Ove Arup Partners/ Estudio Lamela.

El Consejo de Administración de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha comunicado este viernes que ha aprobado la licitación de los servicios técnicos de Project Management para la ampliación del aeropuerto con un presupuesto superior a 52 millones de euros. En total, ya se han puesto sobre la mesa casi 90 millones de euros.

La adjudicación incluye la supervisión y dirección de los trabajos iniciales de la remodelación, considerada la intervención más ambiciosa en el recinto desde la apertura de la terminal T3 en 2010.

Las obras están contempladas en la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regulará las inversiones en la red estatal entre 2027 y 2031. El objetivo es ampliar la capacidad de la terminal y mejorar la experiencia de uso para pasajeros y aerolíneas.

Entre las principales intervenciones figuran un nuevo dique para vuelos no Schengen con control fronterizo centralizado, un sistema de seguridad automatizado de última generación y un rediseño del tratamiento de equipajes. Se prevé además un incremento del 41% en la superficie para servicios al pasajero y del 43% en zonas VIP.

En el área de operaciones, se construirán nuevas calles de rodaje que agilizarán el tráfico de aeronaves, al tiempo que se remodelarán los accesos exteriores y los aparcamientos. El conjunto de medidas busca mantener la operatividad durante los trabajos y planificar una coordinación efectiva.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha subrayado que todas las actuaciones seguirán los criterios medioambientales más exigentes y promoverán infraestructuras eficientes y sostenibles, en línea con los estándares europeos vigentes.