La urbanización de lujo de Estepona Tyrian recibe un premio internacional: los pisos cuestan hasta 8,5 millones

Infografía del interior de uno de los inmuebles. Tyrian

La Costa del Sol suma un nuevo referente arquitectónico. Tyrian Residences, situado en primera línea de mar en Estepona, ha sido distinguido como el Mejor Desarrollo Residencial de España en los European Property Awards 2025.

El proyecto está desarrollado por Prestige Expo Group y Grupo BZH y ha sido diseñado por los estudios Yodezeen y Arata Arquitectura.

Según explican sus promotores, una de las claves para obtener este galardón es que cuentan con la certificación WELL y se encuentra en proceso de pre-certificación Silver, centrada en mejorar la salud y el confort de los residentes.

Concebido como un conjunto de villas en altura, el edificio ofrece solo 40 viviendas de lujo de entre 300 y 1.060 metros cuadrados. Su fachada escultórica, realizada en GRC, se inspira en el movimiento del Mediterráneo y se integra con la luz del entorno.

Vista exterior del complejo Tyrian en Estepona. Tyrian

“Tyrian Residences representa nuestro compromiso con una arquitectura que aporta identidad y bienestar a Estepona. Ser reconocidos como referente europeo refleja nuestro propósito de contribuir al futuro de la ciudad”, asegura Artem Zverev, fundador de Yodezeen.

“El reto ha sido fusionar diseño internacional y precisión técnica con la esencia mediterránea. Tyrian es un proyecto que une innovación y pertenencia, pensado para perdurar en el tiempo”, añade Moisés García, de Arata Arquitectura.

El complejo cuenta con 1.400 metros cuadrados de zonas comunes que integran spa, piscina interior de acero inoxidable, áreas de tratamiento, gimnasio, cine, zona infantil y un Culinary Room para experiencias gastronómicas. En la azotea, una piscina infinita ofrece vistas panorámicas de 360º.

“Como grupo nacido en Estepona, nos enorgullece haber contribuido al desarrollo y proyección internacional de nuestra ciudad a través de un proyecto que combina innovación, sostenibilidad y sentido de pertenencia. Tyrian es, ante todo, un homenaje al lugar al que pertenecemos”, indica Antonio Bazán, presidente de Grupo BZH.

La seguridad del conjunto incluye sistemas de reconocimiento de matrículas, control de acceso doble y vigilancia permanente. Además, incorpora el Smart Boulevard, un paseo verde con vegetación autóctona e iluminación inteligente, alineado con la estrategia municipal de sostenibilidad.

Infografía del bulevar junto al edificio. Tyrian

“Este reconocimiento refuerza el compromiso de Estepona con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el diseño residencial. Tyrian Residences representa una visión de futuro para la ciudad”, destaca Vitaliy Rushchynskyy, CEO de Prestige Expo Group.

La finalización del complejo está prevista para el verano de 2026, con más de la mitad de las viviendas ya vendidas pese a que su precio oscila entre los 3,6 y los 8,5 millones de euros.