EL ESPAÑOL de Málaga se alía con los jóvenes empresarios de Málaga

Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, y Princesa Sánchez, gerente de AJE Málaga tras la firma del acuerdo.

EL ESPAÑOL de Málaga y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga) han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de potenciar la imagen y actividad de las nuevas generaciones empresariales de la provincia.

El acuerdo, rubricado por el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio, y la gerente de AJE Málaga, Princesa Sánchez, compromete a ambas entidades a cooperar en iniciativas de comunicación y promoción empresarial, abriendo nuevas vías de apoyo a los socios de la organización y facilitando la difusión de eventos y noticias relevantes en el ámbito local.​​

EL ESPAÑOL de Málaga también ofrecerá condiciones ventajosas a las compañías integradas en AJE Málaga para campañas publicitarias en su medio. Por su parte, la asociación se encargará de dar a conocer entre sus empresas asociadas estas ventajas y de apoyar la organización y difusión de actos y actividades de ambos colectivos.​​

AJE Málaga es una organización independiente sin ánimo de lucro y la mayor asociación multisectorial de la provincia, al agrupar a más de 600 empresas jóvenes y asesorar gratuitamente a más de 1.000 emprendedores cada año.

Está integrada en la federación andaluza AJE Andalucía y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, así como en entidades europeas e iberoamericanas del sector.

Su implicación en Málaga se refleja en su capacidad para aglutinar talento joven, dinamizar el tejido productivo y organizar eventos que generan un impacto directo en el desarrollo local.​​

Destacan los Premios AJE Málaga, que en cada edición reconocen la innovación y la trayectoria de empresas locales, así como numerosos encuentros de negocio, talleres de formación y actividades de networking que impulsan la cultura emprendedora.

La asociación ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido, demostrando su papel como referencia para el empresariado joven y su labor en la consolidación de Málaga como un polo de innovación y emprendimiento en la región.​

EL ESPAÑOL de Málaga, por su parte, se ha convertido en un medio de referencia en la provincia de Málaga pese a tener solo cuatro años de vida.

Además de dar una amplia cobertura a todos los hechos ocurridos en la provincia malagueña, se caracteriza por su gran penetración en sectores como el tecnológico, el emprendimiento o el urbanístico, entre otros.

De hecho, son ya populares sus Encuentros Tecnológicos, que este lunes celebrarán su 35 edición en Cervezas Victoria, o su Foro de Educación, Innovación y Economía que cada año congrega a grandes expertos del país en estas materias y cuya próxima convocatoria será en mayo de 2026.