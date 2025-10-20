Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, y Princesa Sánchez, gerente de AJE Málaga tras la firma del acuerdo.

Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, y Princesa Sánchez, gerente de AJE Málaga tras la firma del acuerdo.

EL ESPAÑOL de Málaga se alía con los jóvenes empresarios de Málaga

El periódico firma un convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga para impulsar el emprendimiento y la información económica en la provincia.

EL ESPAÑOL de Málaga y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga) han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de potenciar la imagen y actividad de las nuevas generaciones empresariales de la provincia.

El acuerdo, rubricado por el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio, y la gerente de AJE Málaga, Princesa Sánchez, compromete a ambas entidades a cooperar en iniciativas de comunicación y promoción empresarial, abriendo nuevas vías de apoyo a los socios de la organización y facilitando la difusión de eventos y noticias relevantes en el ámbito local.

EL ESPAÑOL de Málaga también ofrecerá condiciones ventajosas a las compañías integradas en AJE Málaga para campañas publicitarias en su medio. Por su parte, la asociación se encargará de dar a conocer entre sus empresas asociadas estas ventajas y de apoyar la organización y difusión de actos y actividades de ambos colectivos.

José González Villodres es empresario y preside AJE Málaga.

AJE Málaga es una organización independiente sin ánimo de lucro y la mayor asociación multisectorial de la provincia, al agrupar a más de 600 empresas jóvenes y asesorar gratuitamente a más de 1.000 emprendedores cada año.

Está integrada en la federación andaluza AJE Andalucía y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, así como en entidades europeas e iberoamericanas del sector.

Su implicación en Málaga se refleja en su capacidad para aglutinar talento joven, dinamizar el tejido productivo y organizar eventos que generan un impacto directo en el desarrollo local.

Destacan los Premios AJE Málaga, que en cada edición reconocen la innovación y la trayectoria de empresas locales, así como numerosos encuentros de negocio, talleres de formación y actividades de networking que impulsan la cultura emprendedora.

La asociación ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido, demostrando su papel como referencia para el empresariado joven y su labor en la consolidación de Málaga como un polo de innovación y emprendimiento en la región.

Roberto Medina (director médico) y Omar Najid (CEO) de Docline.

EL ESPAÑOL de Málaga, por su parte, se ha convertido en un medio de referencia en la provincia de Málaga pese a tener solo cuatro años de vida.

Además de dar una amplia cobertura a todos los hechos ocurridos en la provincia malagueña, se caracteriza por su gran penetración en sectores como el tecnológico, el emprendimiento o el urbanístico, entre otros.

De hecho, son ya populares sus Encuentros Tecnológicos, que este lunes celebrarán su 35 edición en Cervezas Victoria, o su Foro de Educación, Innovación y Economía que cada año congrega a grandes expertos del país en estas materias y cuya próxima convocatoria será en mayo de 2026.