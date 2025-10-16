La startup malagueña Docline consigue otros 4,6 millones de financiación: ofrecen asistencia sanitaria online

La startup malagueña Docline sigue captando inversores para impulsar su hospital digital. La compañía ha anunciado este jueves que ha conseguido 4,6 millones de euros más.

Los socios que han entrado en la empresa han sido Arcano Partners, a través de su fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, y CDG Invest Marruecos a través de su fondo 212 Founders.

Docline ofrece servicios sanitarios de forma online. Según explican desde la firma cuentan con una red de 6.000 médicos y dos millones de pacientes, a la vez que están conectados con 23.000 farmacias en todo el país.

Además de en España, trabajan con empresas de Marruecos para dar servicio a sus trabajadores y se han marcado el objetivo de entrar en Latinoamérica de mano de compañías aseguradoras.

Con el dinero obtenido la startup malagueña quiere acelerar el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica y la operativa del negocio, ampliar su red internacional de partners y consolidar su posicionamiento en salud digital B2B para aseguradoras y grandes corporaciones.

Fue fundada en 2016 por Omar Najid (CEO) y Roberto Medina (Director Médico), ofrece un sistema a través del cual los profesionales atienden a pacientes de forma remota mediante videoconsultas, chat, llamadas y recetas electrónicas.

“Esta nueva etapa se va a caracterizar por una gran apuesta de la transformación del Hospital Digital, utilizando la Inteligencia Artificial para resolver retos como las listas de espera y la optimización de costes”, explica Omar Najid, CEO y Co-fundador de Docline.

“A día de hoy, Docline es la única compañía del mercado que está ofreciendo citas médicas con especialistas en un máximo de 48 horas, asegurando la continuidad asistencial y un ahorro de costes entre un 20 y 30% gracias a su modelo operativo end-to-end", añade.

Docline, en total, ha conseguido una financiación de 10 millones de euros en diversas rondas y está, por tanto, en fase de crecimiento.