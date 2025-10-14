Crecen los autónomos en Málaga: un municipio de la provincia lidera el número de afiliados en Andalucía

El mercado laboral andaluz sigue mostrando señales de dinamismo. Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), correspondientes a septiembre de 2025, el número de afiliaciones a la Seguridad Social en la comunidad alcanzó los 3.445.579 registros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.

De ese total, el 17,1% corresponde a trabajadores autónomos, un colectivo que gana peso en Andalucía, especialmente en Málaga, la provincia que más ha crecido en este régimen. En tan solo un año, la Costa del Sol ha sumado 4.350 nuevos autónomos, lo que supone un aumento del 3,2%, el mayor de todas las provincias.

Entre los municipios españoles con más de 10.000 afiliaciones y un mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia, Málaga vuelve a ser protagonista. Mijas encabeza la lista con un 30,8% de afiliaciones correspondientes a autónomos, seguida muy de cerca por Fuengirola (29,9%). También destacan Alhaurín de la Torre (28,5%) y Benalmádena (27,9%).

Entre las ciudades andaluzas con mayor número de autónomos también aparecen otros municipios malagueños como Estepona, con un porcentaje situado entre el 23% y el 25%, y Vélez-Málaga y Torremolinos, ambos por encima del 23%. Marbella les sigue con un 20,3%.

Otro dato relevante es que el 17,2% de los autónomos andaluces cuenta con al menos un asalariado a su cargo. No obstante, este porcentaje ha caído levemente en el último año, con una disminución de 0,4 puntos porcentuales.

El 62,9% de los autónomos son hombres y el 37,1% mujeres. El 11,8% de las afiliaciones a este régimen son trabajadores de nacionalidad extranjera.

Los autónomos de nacionalidad extranjera han aumentado en un año un 6,7% (4.359 afiliados más) y los de nacionalidad española un 0,5% (2.427 más).

Crecimiento del empleo

El crecimiento del empleo en la comunidad se apoya principalmente en el Régimen General, que concentra el 82,7% de las afiliaciones e incluye las del Sistema Especial Agrario (9,8%) y el Sistema Especial de Empleados del Hogar (1,3%). Le siguen en importancia las afiliaciones al Régimen de Autónomos (17,1%).

Por sectores, el de Servicios continúa siendo el motor económico en Andalucía con un 72,8% de las afiliaciones, seguido de Agricultura (11,9%), Industria (8,2%) y Construcción (7,1%).

En términos interanuales, destacan las subidas en Construcción (4,3%) e Industria (3,3%), mientras que la Agricultura ha retrocedido un 3,1%.

Los trabajadores de nacionalidad extranjera suponen el 10,5% del total de afiliaciones. De ellas, el 30,4% son trabajadores procedentes de África, el 28,1% de la Unión Europea, el 24,9% de América Central y del Sur, el 10,1% del resto de Europa, el 6,0% de Asia y Pacífico y el 0,5% de América del Norte.