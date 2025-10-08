La agencia de influencers malagueña Tumanag3r incorpora a Fernanfloo como socio estratégico y embajador

La agencia de representación de influencers TUMANAG3R, con sello malagueño, ha incorporado al creador salvadoreño Luis Fernando Flores, conocido como Fernanfloo, como nuevo socio y embajador global de la marca.

Junto a él se suma el Dr. Fernando Ruelas, quien asume la dirección de Expansión de las Américas desde Canadá, con el objetivo de impulsar la entrada en los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Ambos se integran mediante una ampliación de capital que les otorga conjuntamente un 10% de participación en la compañía. El 90% restante continúa en manos del CEO y fundador, Vicente Mirasol, emprendedor malagueño de 23 años.

Con más de 100 millones de seguidores, Fernanfloo aportará su experiencia como creador e impulsará la proyección internacional de la agencia. “Me entusiasma unirme a TUMANAG3R para construir proyectos de alto impacto junto a marcas y creadores de todo el mundo”, expresa el influencer.

El Dr. Ruelas, con más de una década de trayectoria en la gestión de talento digital, liderará la expansión norteamericana. “Hay un enorme potencial para el talento hispano en Estados Unidos y Canadá”, señala.

Según Mirasol, la incorporación de ambos supone “un hito estratégico en la trayectoria de la compañía” y refuerza su estructura en tres ejes: solidez financiera, impulso de marca y proyección internacional.

Equipo de Tumanag3r.

Fundada en Málaga en 2021, TUMANAG3R ha superado los 6 millones de euros de facturación acumulada, con el 92% de sus ingresos procedentes del exterior. En 2024 alcanzó los 2,3 millones de euros, un crecimiento del 149% respecto al año anterior.

La agencia gestiona a más de 60 macroinfluencers y celebridades, y colabora con una red de 2.000 creadores que suman más de 300 millones de seguidores. Solo el año pasado coordinó 847 campañas publicitarias, un 56% más que en 2023.

Con una plantilla joven y un modelo de trabajo flexible, TUMANAG3R apuesta también por la tecnología: desarrolla un CRM/ERP propio que permite a las marcas medir y optimizar sus campañas con mayor transparencia y eficiencia.