Covirán, Bodegas Alvear y Grupo MAS ganan los Premios Andalucía Management entre casi 300 candidaturas

Uno de los momentos álgidos de Andalucía Management, el mayor encuentro de empresarios y directivos de la comunidad, ya está resuelto.

Sus premios en esta edición han sido para Grupo MAS en la categoría de Desarrollo Empresarial, Bodegas Alvear en Empresa Familiar y Covirán en Impacto Social.

Son tres gigantes empresariales, pero aún así no es fácil. De hecho, ha habido 293 candidaturas y muchas de ellas con firmas de la misma talla.

El premio se entregará el próximo 20 de noviembre en el transcurso de la decimosexta edición de Andalucía Management en el Palacio de Ferias de Málaga, al que está previsto que acudan, como cada año, más de 500 empresarios y directivos de la región.

Covirán. Premio Impacto Social

Más allá de ser una empresa de distribución alimentaria, con cerca de 3.000 supermercados y 15.000 empleos, la empresa granadina destaca por su compromiso con la inclusión y el desarrollo sostenible. A través de su Fundación, se ha convertido en una de las primeras cadenas en certificar sus establecimientos como accesibles para todas las personas.

Vista de los tres premios.

Colabora activamente con destacadas ONG luchando contra el desperdicio alimentario y apoyando a colectivos vulnerables. Estas alianzas refuerzan su papel como agente de cambio social. Como cooperativa, Covirán también promueve el autoempleo, respalda a pequeños emprendedores y contribuye al desarrollo de la economía local, especialmente en zonas rurales y despobladas, ayudando a fijar población y mantener el empleo. Por todo ello, Covirán se consolida como un referente en impacto social, cooperación, responsabilidad y compromiso con un futuro más justo y sostenible.

Bodegas Alvear. Premio Empresa Familiar

Fundada en 1729, es la bodega familiar más antigua de Andalucía y una de las más reconocidas a nivel internacional. La octava generación de la familia Alvear conserva la titularidad y mantiene un profundo respeto por la tierra, con viñedos en la Sierra de Montilla y la uva Pedro Ximénez como estandarte.

La compañía ha sabido combinar métodos ancestrales, como el soleado, con una modernización técnica constante y la conservación de su valioso patrimonio. Este equilibrio entre herencia y futuro ha permitido a Bodegas Alvear proyectar al mundo la esencia de Andalucía a través de sus afamados vinos generosos y dulces, consolidándose como un símbolo del vino como patrimonio vivo y un testimonio de esfuerzo familiar.

Grupo MAS. Premio Desarrollo Empresarial

Fundado en 1973 como un pequeño negocio local, el grupo se ha consolidado como un referente en la distribución alimentaria en Andalucía y Extremadura, con 200 establecimientos bajo enseñas como Supermercados MAS y Cash Fresh.

En el último ejercicio, su crecimiento del 10,6% respecto al año anterior se tradujo en una facturación de 675 millones de euros, habiendo triplicado ingresos en la última década. Con más de 4.300 trabajadores, destaca su capacidad de generar empleo de calidad. Además, su inversión en sostenibilidad y modernización ha sido clave para impulsar su desarrollo futuro, combinando la experiencia con los valores fundacionales.

La jornada

La entrega de los premios siempre es un momento emotivo, pero Andalucía Management es mucho más con ponencias de destacados expertos en diversas materias.

Una de las ponencias en una edición anterior.

Este año participan Inma Puig, Psicóloga Clínica; Lasse Rouhiainen, autor y experto de Inteligencia Artificial y Rafael Dezcallar, anterior Embajador de España en China, Alemania y Etiopía; el experto global en gestión económica de recursos naturales y adaptación al cambio climático, Gonzalo Delacámara e Ignacio Osborne, consejero de Savencia y ex-presidente y consejero delegado de Grupo Osborne.

Tras la entrega de los premios y el almuerzo, intervendrá Inés Torremocha, mentor&Coach Ejecutivo-Experta en ventas; José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España (2011-2016) y Fabián C. Barrio, empresario, escritor y viajero.

El evento, que comienza a las 9:00 de la mañana, cuenta con el patrocinio de Cajamar, DIGLO, Solunion, Sage, Treico Grupo Manolet, Orange, Andalucía TRADE, BCD Travel y MAPFRE, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, ESIC University – EIG Education y la Diputación de Málaga.