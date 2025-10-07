El Círculo de Empresarios del Sur de España apuesta por Málaga: abren sede en el Uppery Club de la capital

El Círculo de Empresarios del Sur de España firmando el convenio con Uppery Club. CESUR

El Círculo de Empresarios del Sur de España, CESUR, la asociación empresarial privada con más socios del país apuesta por Málaga y ha decidido abrir una sede propia en el Uppery Club de la capital.

La sede ha empezado a funcionar este mes de octubre y cuenta con un nuevo director. Este cargo ha recaído en Manuel Márquez, hasta hace poco, director del club empresarial de moda en la capital malagueña.

Según ha informado CESUR a través de un comunicado, Márquez es un gran conocedor de la realidad empresarial y uno de los artífices del éxito del Uppery Club desde su puesta en marcha hace tres años.

Fernando Seco, fundador y vicepresidente ejecutivo de CESUR, y Francisco Espinosa, President & founder de Uppery Club, han rubricado un convenio de colaboración por el cual ambas entidades trabajarán mano a mano en el fomento de actividades relacionadas con el desarrollo empresarial, mejoras innovadoras en procesos y entornos económicos en la provincia malagueña y alrededores.

De esta forma, Uppery Club acoge en sus instalaciones a la asociación empresarial, donde tendrá su sede y pueda desarrollar en ella su amplio programa de actividades.

El objetivo de estas decisiones es, en palabras de Fernando Seco, “acompañar a nuestros socios locales y contar más con los empresarios malagueños para transformar el tejido empresarial y social de Andalucía desde la empresa, que es nuestro objetivo principal desde que nacimos”.

Según Manuel Márquez, “Málaga es una provincia única, con unas perspectivas de futuro prometedoras que solo lograremos alcanzar si colaboramos con los demás actores andaluces”.

Además, añade que conoce y confía “en el proyecto que CESUR lleva realizando estos últimos diez años y, estoy convencido, de que su labor es crucial para que los empresarios del sur de España contribuyamos a mejorar nuestra tierra y ser dueños de nuestro futuro”.