El pueblo más pobre de España está en Málaga: tiene 1.500 habitantes y mucha tradición agrícola

Cada año, la Agencia Tributaria publica la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes, a excepción del País Vasco y de Navarra. El contraste en Málaga es importante: la provincia cuenta con uno de los pueblos más ricos de Andalucía (Benahavís) pero también está presente entre los más pobres. Uno de los municipios de la Axarquía malagueña es noticia estos días por ser el pueblo con la renta bruta media más baja de España.

Los últimos datos del IRPF 2023 de la Agencia Tributaria sitúan a Benamargosa como el municipio de más de 1.000 habitantes con la renta bruta media más baja de España. Con algo más de 1.500 vecinos, su renta bruta media ronda los 13.831 euros al año y la renta disponible se queda en 12.543 euros, muy por debajo de la media nacional (más de 31.000 euros brutos).

Benamargosa ha vivido históricamente de la agricultura: primero naranjos y limoneros, hoy también mangos y aguacates que le han valido el apelativo de "ribera tropical de la Axarquía".

Este pueblo se ha visto golpeado por la meteorología: la DANA de noviembre de 2024 desbordó el río e inundó calles, casas y negocios. Desde entonces el Ayuntamiento y la Diputación trabajan en la recuperación de infraestructuras y la mejora de carreteras, como la que la une con Riogordo.

Aunque es pequeño, Benamargosa tiene rincones llenos de encanto. En el centro destaca la Iglesia Parroquial de Santa María de la Encarnación, del siglo XVI y levantada sobre una antigua mezquita. En lo alto, la Ermita de San Sebastián ofrece buenas vistas del valle.

Otro punto característico es el Puente de los Diez Ojos, sobre el río Benamargosa, que forma parte del paisaje más fotografiado.

Labores de limpieza en la localidad de Benamargosa. EFE

Una de sus citas más populares es la Fiesta del Campo, donde se degustan productos locales y platos típicos como el zoque (una sopa fría a base de pan y verduras), la ensaladilla cateta o las migas.

Este pueblo fue denominado durante años como el "Gibraltar Chico" y es que, según cuentan, durante los años de la Guerra Civil española (1936-39), época de hambre en la zona, esta localidad se convirtió en un importante centro de contrabando de tabaco.

Los vecinos hacían traer las hojas de tabaco de la Vega de Granada, las manipulaban y preparaban para su consumo, y así surtían de cigarrillos a Málaga e incluso al resto de provincias andaluzas, según se detalla en la historia del pueblo recogida por la Diputación de Málaga.