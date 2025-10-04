Alejandro Bancalero, abogado, tajante con la separación de bienes antes del matrimonio: "Es fundamental"

La expresión 'hasta que la muerte nos separe' ha dejado de ser, en muchos casos, el desenlace de un matrimonio. Así lo afirma Alejandro Bancalero, abogado de Bancalero Abogados, que ofrece algunos consejos para evitar problemas con los divorcios.

Para comenzar, los factores que suelen generar más conflictos en una separación son "fundamentalmente las viviendas, el patrimonio y la pensión compensatoria". El patrimonio, además, "engloba cuentas bancarias y viviendas", entre otros aspectos.

Sin embargo, en los casos en los que hay menores involucrados, la pensión alimenticia, el régimen de visitas y la custodia de los hijos "suelen dar muchos problemas" y "quebraderos de cabeza a los padres y a los despachos de abogados".

Con el fin de evitar los distintos problemas que puedan surgir, el abogado recomienda que "es fundamental hacer separación de bienes si me voy a casar o a ser una pareja de hecho".

Ambas figuras son diferentes, aunque presentan ciertas similitudes: el término 'parejas de hecho' es utilizado para referirse a dos personas que mantienen una relación estable de convivencia similar a la del matrimonio, pero sin haberse casado.

Igualmente, el consejo del experto es realizar una separación de bienes en la que "lo tuyo es tuyo" y "lo mío es mío". De esta forma, "no hay conflicto de intereses" ni tampoco complicaciones derivadas de unirse en régimen de bienes gananciales, según Bancalero.

El abogado relata que se ha encontrado con muchos casos en los que los implicados estaban casados en régimen de gananciales sin ser conscientes de ello. "Yo me casé, me dijeron que firmara aquí y ya está", recuerda que le contaron infinidad de clientes.

Ante estas circunstancias, lo habitual es que uno de los cónyuges tenga un mayor poder adquisitivo, pero el régimen de gananciales implica que no pueden dividirse los bienes en función de lo que cada uno posee, de manera que "ahí siempre surgen muchos conflictos".