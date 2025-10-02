Solo Vélez Málaga y Antequera se libran de la subida del paro en septiembre entre los grandes municipios de Málaga

El verano se ha terminado y eso se refleja cada año en una subida del paro en la provincia de Málaga. Solo dos municipios entre los grandes se han librado de este fenómeno. Y ha sido por poco.

Son Vélez Málaga y Antequera. En la localidad axárquica el desempleo se redujo en 34 personas en septiembre mientras que en la antequerana lo hizo en solo dos personas, según los datos oficiales publicados este jueves por el Gobierno.

Son cantidades mínimas pero, al menos, tienen un número negativo. En el resto de grandes municipios de la provincia todo han sido subidas.

El mayor alza se ha producido en Marbella (214 parados más), seguida de Fuengirola (103) y Málaga capital (93). En cualquier caso, son cantidades poco significativas.

De hecho, en el cómputo global el paro se ha elevado en 637 personas en septiembre en la provincia de Málaga respecto al mes de agosto, apenas un 0,6% más. Ahora hay 109.366 personas apuntadas al desempleo en las oficinas del SAE.

El mayor incremento del desempleo se ha producido en el sector servicios, casi en 1.000 personas, por el fin de la temporada turística y su repercusión en hoteles, restaurantes, comercios, etcétera. No obstante, se ha compensado con una merma de 435 parados en la construcción.

Hay que analizar especialmente la evolución de la Seguridad Social. Y en septiembre ha sido muy negativa, con la pérdida de 6.115 afiliaciones en la provincia.

La noticia positiva es que, pese a esa reducción, en estos momentos hay 24.333 personas más cotizando que hace un año hasta un total de 751.129.

Reacción patronal y sindical

“Venimos de encadenar siete meses consecutivos de bajada del paro y, ahora, aunque el aumento de los parados no se corresponde con la caída de la afiliación provocada, principalmente, por la interrupción de actividad de los fijos-discontinuos, la estadística nos sitúa en un mes de septiembre positivo y, en comparativa interanual, mejor que el año anterior”, ha señalado Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga.

La directiva de la patronal malagueña ha añadido además que “afrontamos un nuevo curso marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, especialmente política, condicionado por la toma de decisiones en materia laboral, regulatoria y fiscal que amenazan con impactar directamente en la competitividad de nuestras empresas, especialmente pymes y autónomos”.

Por otra parte, María José Prados, secretaria de empleo del sindicato CCOO en Málaga, ha afirmado que “CCOO exige más políticas públicas dirigidas al empleo y mejoras laborales que palien el incesante incremento de precios en Málaga. Volvemos a insistir en la necesidad de romper esta estacionalidad en la provincia que nos arrastra a pérdidas importantes de empleo coincidiendo con el fin de la temporada turística".