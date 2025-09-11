Oportunidad para optar a 123 viviendas protegidas en Málaga capital: precio desde 159.900 euros y estos son los requisitos

Si está buscando piso en Málaga capital y no tiene dinero para pagar las fortunas que se están pidiendo aquí tiene una buena oportunidad.

La promotora Coanfi va a construir 123 viviendas protegidas en régimen general en el distrito Z de la capital malagueña, un barrio de nueva creación.

Se llama Residencial Zoë y el Ayuntamiento de Málaga ha informado este jueves que pueden consultarse los requisitos necesarios para optar a ellas en la web del Instituto Municipal de la Vivienda.

El precio es atractivo teniendo en cuenta cómo está el mercado. El más barato sale por 159.900 euros sin el IVA. Son pisos de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero. El de tres dormitorios cuesta 191.700 euros más IVA.

Se prevé que las obras empiecen en el primer trimestre de 2026. Si quiere optar a una de estas viviendas puede presentar su solicitud desde este próximo lunes, 15 de septiembre, hasta el 30 de septiembre en esta web.

Los requisitos para optar a una de estas viviendas son: no ser propietario de otra vivienda; que la misma sea utilizada como residencia habitual y permanente; estar empadronado en el municipio de Málaga al menos con un año de antigüedad a la fecha de publicación de la convocatoria; no tener unos ingresos superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); y ser demandante de vivienda en el Registro Municipal del Demandante de Vivienda de Málaga.

La selección se realizará mediante sorteo ante notario entre todas las solicitudes recibidas durante el periodo habilitado. Todos los requisitos, bases, información comercial y rangos de precios están disponibles en la web de la promotora y en la del IMV.