El 60% de los pensionistas en Málaga cobran menos del salario mínimo y solo el 2% reciben la prestación máxima

Seis de cada diez pensionistas en Málaga cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al mes, fijado por el Estado en 1.184 euros en 14 pagas.

Málaga está diez puntos por encima de la media nacional, situada en el 50,9%, aunque ligeramente inferior a la media andaluza, según los datos oficiales de la Seguridad Social actualizados al mes de agosto.

Si bien la mitad de los pensionistas en España ingresan menos de ese salario mínimo, hay notables diferencias entre unas comunidades y otras. En País Vasco, por ejemplo, es el 32%; en Navarra el 38%; en Asturias el 39%; en Madrid casi el 40% o en Cataluña el 43%.

Dicho de otra forma, un pensionista malagueño ingresa mucho menos dinero que uno de Álava, Madrid o Barcelona.

Si se analiza por sexos la brecha es también enorme, tanto a escala nacional como provincial. En el caso concreto de Málaga el 68% de las mujeres pensionistas cobran menos del SMI, mientras que los hombres representan el 50,8%.

Hay una diferencia de casi 20 puntos. No son solo porcentajes. Son posibilidades pasadas, presentes y futuras de tener una mejor calidad de vida.

270.000 pensionistas

La Seguridad Social tenía contabilizados en agosto 269.799 pensionistas. Son 5.000 más que hace un año o 40.000 más que hace una década.

Es algo lógico. La sociedad envejece, el mayor número de pensionistas corresponde a las personas jubiladas y el volumen total crece.

Para que se pueda hacer una idea. Solo en agosto en Málaga el Estado pagó 352,6 millones de euros en pensiones en Málaga. En toda Andalucía fueron 2.007 millones de euros y en todo el país 13.620 millones de euros.

El gasto es ingente y va cada vez a más, con el problema añadido de que la tasa de natalidad está cayendo en picado y con el paso de los años habrá menos personas para mantener el sistema público de pensiones. Pero eso es otro debate.

De esos casi 270.000 pensionistas, hay 160.364 que cobran menos del salario mínimo interprofesional. Y así es difícil vivir.

Siempre ha habido ricos y pobres y, en la otra parte, hay 4.029 personas en Málaga que están cobrando la prestación máxima, aunque apenas representan el 1,5% del total. También lo han pagado a lo largo de los años para obtener ese rédito.

Pensión media

Hay que distinguir entre pensionistas y pensiones. Hay 269.799 pensionistas y se pagan 295.001 pensiones. La diferencia se debe a que hay personas que cobran más de una pensión.

Son los llamados multipensionistas y en Málaga hay algo más de 25.000. No son unos aprovechados ni nada de eso, simplemente les corresponde.

La pensión de jubilación es la más habitual, pero hay otras como la de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares. Si se suman todas y se hace una media, la pensión en Málaga es de 1.195,30 euros.

Es una cantidad nueve puntos inferior a la media nacional y escasamente superior al salario mínimo interprofesional. Eso sí, va creciendo con el paso de los años. Esos 1.195 euros son un 4,7% más que en agosto de 2024.

Como hemos comentado, el mayor volumen de pensiones corresponde a los jubilados. Se pagan 180.717 en la provincia de Málaga por este motivo con un importe medio de 1.376,2 euros.

En el polo opuesto, las pensiones que perciben menor prestación son las de orfandad. La Seguridad Social abonó en agosto 12.828 con un importe medio de 480,65 euros.

Los viudos y las viudas suman 67.724 pensiones en Málaga y el importe medio que cobran es de 863,79 euros frente a los 935,83 euros de media nacional. No llegan ni a mileuristas, aunque no es menos cierto que hace apenas unos años no alcanzaban los 700 euros.