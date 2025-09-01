Alquilar un piso en la provincia de Málaga ya cuesta 1.670 euros al mes, un 10% más que hace un año y su máximo histórico

Comprar una vivienda en la provincia de Málaga es casi misión imposible para la clase media. Y alquilarla más de lo mismo. De hecho, arrendar un inmueble es cada vez más caro. Pagar 1.000 euros mensuales por un piso se veía hace unos años como una locura. Hoy sería una ganga.

La plataforma Idealista ha publicado este lunes el informe sobre el precio del alquiler del mes de agosto tomando como referencia los anuncios publicados en su red.

En Málaga provincia, el precio medio es de 16,7 euros por metro cuadrado. Si tomamos como referencia un inmueble de 100 metros cuadrados habría que abonar 1.670 euros mensuales.

Es un 2,2% más que al inicio del verano y un 10,5% más que hace un año. Hace unos años, cuando el mercado inmobiliario empezó a dispararse, se pensaba que antes o después se frenaría la tendencia. Pero, por ahora, no hay signos de que eso vaya ocurrir. Lo dicho, en un año otro 10% de subida.

Es el mismo precio que se alcanzó en julio y que representaba el máximo histórico en la provincia. Habrá que ver el comportamiento en el último trimestre del año pero, a grandes rasgos, todo sigue igual.

Hay mucha demanda y poca oferta. Y las viviendas para uso turístico mantienen altos niveles de ocupación y siendo una gran fuente de ingresos para sus propietarios, perjudicando la existencia de pisos para alquiler en larga temporada.

En líneas generales, alquilar un piso es caro en cualquier parte de la provincia, aunque hay notables diferencias entre la costa y el interior.

El precio más alto está en el entorno de Marbella, algo lógico si se tiene en cuenta que hay muchas villas de lujo. En Ojén se han alcanzado los 22,3 euros por metro cuadrado, en Marbella los 20 y en Benahavís los 19,7.

En el resto de la costa oeste no se llega a alcanzar la barrera de los 20 euros, pero está cerca. En Estepona son 18,7 euros por metro cuadrado (1.870 por 100 metros al mes), en Fuengirola 15,9 euros o en Torremolinos 16,7 euros.

En Málaga capital hay un mini respiro por decir algo. En agosto se estaba pidiendo, de media, 15,5 euros por metro cuadrado (1.550 euros al mes) y en mayo eran 15,6. Son solo 10 euros de diferencia, pero al menos indica una estabilización. Eso sí, respecto al año pasado es un 6,8% más caro.

En la costa oriental, Rincón de la Victoria es la localidad con el precio más alto con 13,3 euros por metro cuadrado, un 15% más que hace un año y su récord histórico. En Torre del Mar (Vélez Málaga) se reclaman 11,4 euros por metro.

En el interior de la provincia el precio disminuye conforme se va alejando de la capital. En Ronda y Antequera se están abonando en torno a 7,5 euros por metro cuadrado, mientras que en el Valle del Guadalhorce se están superando ligeramente los 10 euros por metro cuadrado en los dos Alhaurines, Cártama o Coín.