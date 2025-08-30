Una asesora fiscal avisa: "El sistema tributario tiene herramientas muy eficaces pero poco conocidas"

El debate sobre los impuestos en España siempre ha estado marcado por dos ideas opuestas: por un lado, las quejas sobre la elevada carga fiscal y, por otro, el deseo de convertir al país en un lugar atractivo y competitivo para empresas y profesionales internacionales. Aun así, el sistema tributario español cuenta con mecanismos poco conocidos, pero muy útiles para quienes deciden emprender, invertir o trasladar su actividad aquí, tal y como explica Miriem Diouri, socia fundadora de MDG Asesores y especialista en planificación fiscal.

España, "al margen de los estereotipos", cuenta con instrumentos consolidados de optimización fiscal que permiten competir con jurisdicciones tradicionalmente más agresivas, como Irlanda o los Países Bajos.

Así lo detalla la experta en fiscalidad, que destaca tres pilares: el tipo reducido del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para nuevas empresas, el régimen fiscal para impatriados (Ley Beckham), y el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Según detalla, las sociedades que inician su actividad económica por primera vez pueden tributar al 15% durante el primer ejercicio con base imponible positiva y el siguiente. "Este incentivo no es nuevo, pero sigue siendo infrautilizado", explica Diouri.

Concretamente, se aplica con carácter general y no exclusivamente a startups tecnológicas, aunque ha cobrado visibilidad en el marco de iniciativas orientadas al emprendimiento.

En un entorno europeo donde el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades se encuentra, de media, en el 21-22%, esta medida sitúa a España "e una posición competitiva para la atracción de iniciativas empresariales reales.

"No hablamos de grandes corporaciones deslocalizadas, sino de proyectos que nacen aquí, con actividad efectiva, empleo local y voluntad de permanencia", señala la asesora fiscal.

Ley Beckham

El régimen fiscal aplicable a trabajadores desplazados a territorio español —conocido como Ley Beckham desde su aprobación en 2004— permite tributar exclusivamente por las rentas generadas en España durante seis años, aplicando un tipo fijo del 24% hasta 600.000 euros.

Aunque inicialmente dirigido a deportistas, ha sido ampliado a perfiles más diversos, incluidos directivos internacionales, fundadores de startups y trabajadores remotos.

Este régimen ha cobrado "nuevo impulso" desde la introducción del visado para nómadas digitales, en vigor desde 2023, que facilita la residencia legal en España a profesionales internacionales que trabajan en remoto para empresas extranjeras.

Los datos del primer año apuntan a más de 2.500 solicitudes bajo este nuevo marco migratorio, confirmando que España está consolidando su posición como destino competitivo.

ETVE: el vehículo holding 'invisible'

Menos conocido fuera de los despachos fiscales, pero clave en la arquitectura de grupos internacionales, el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) permite a sociedades residentes en España recibir dividendos y plusvalías de filiales extranjeras sin tributar por ellos, bajo ciertos requisitos de participación y transparencia, según Diouri.

Este régimen no es nuevo, pero ha demostrado ser sólido ante los estándares de la UE y la OCDE. "Permite utilizar España como centro de coordinación internacional de inversiones —al estilo de Luxemburgo o los Países Bajos— pero con ventajas añadidas: una red amplia de convenios de doble imposición, acceso a talento cualificado, estabilidad política y una calidad de vida que funciona como argumento económico".

Según Diouri, España no compite con los mismos mecanismos que las jurisdicciones de baja tributación. "No necesita hacerlo". Su atractivo fiscal reside en un enfoque técnico y específico: incentivos puntuales, con control, dirigidos a actividad real. "No se trata de una política de bandera, sino de una herramienta eficaz para quienes la conocen y la saben usar", apunta la asesora fiscal.