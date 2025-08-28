El contundente mensaje que lanzan los hosteleros de Málaga a los jóvenes: "Un camarero gana unos 1.500 euros"

El sector de la hostelería en Málaga lanza un mensaje claro y directo a los jóvenes que están indecisos sobre su futuro laboral: trabajar en hostelería puede ser una opción atractiva y bien remunerada.

Así de claro lo expone el presidente de la principal asociación empresarial del sector, Mahos, Javier Frutos, quien recuerda que un camarero con experiencia puede llegar a ganar alrededor de 1.500 euros netos al mes.

Una cifra que supera los salarios de otros ámbitos empresariales como el comercio o la administración.

"Tenemos ahora mismo seguramente la población joven mejor formada de la historia, con carreras universitarias y másteres, pero muchos no saben a qué dedicarse. Por eso, animamos a que prueben la hostelería, especialmente la sala, que es donde más falta de personal hay", explican desde la patronal hostelera local.

No obstante, Frutos advierte de que la vocación es clave en el sector, al exigir disponibilidad para trabajar en horarios en los que otros jóvenes pueden disfrutar de sus vacaciones o de ocio. “Esto tiene que gustar”, señala.

"Por experiencia puedo decir que hay muchos chavales que entran porque el padre los ha obligado, y descubren el gusanillo del servicio, de tratar con el cliente y eso les llena mucho más de lo que pensaban", enfatiza.

Por el contrario, destaca que la hostelería ofrece un entorno dinámico y lleno de oportunidades para crecer profesionalmente.

El presidente de los hosteleros malagueños ha puesto en valor la labor que viene realizando el sector en estos años, apostando por la formación dual, combinando teoría y práctica para que los jóvenes se adapten mejor y entiendan el día a día del trabajo.

Respecto a los salarios, apunta con los datos en la mano que un ayudante de camarero puede cobrar alrededor de 1.400 euros netos en 14 pagas, mientras que el paso a camarero implica un incremento salarial de 80 a 90 euros. “Muchos camareros con experiencia cobran por encima del convenio, porque el sector quiere retener el talento”, añade.

Aunque descansar los fines de semana puede ser complicado, el sector recuerda que la remuneración y la experiencia adquirida hacen que valga la pena considerarlo como una carrera profesional sólida y estable.