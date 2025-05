Alfonso Cañete, asesor inmobiliario en Málaga: "Vivir de alquiler tiene más ventajas de las que crees"

Los malagueños dudan sobre qué método de vida deben escoger para garantizar su estabilidad de cara al futuro. Cada vez son más los expertos que utilizan las redes sociales para advertir sobre esta complicada situación.

El precio por metro cuadrado de la vivienda en Málaga capital varía. Pero el promedio se encuentra en torno a los 3.381 euros en el caso de compra. Por ello, especialistas como Alfonso Cañete, asesor inmobiliario, advierten sobre la importancia de no cometer errores de principiantes cuando nos aproximamos a la adquisición de una propiedad, ya sea por pura inversión o por interés personal.

Uno de los grandes problemas en España, y sobre todo en grandes ciudades como Málaga, es que los compradores no evalúan lo suficiente la situación a la que se enfrentan. Por tanto, no miden los riesgos. Algunos de estos obvios. Sin embargo, las peores situaciones pueden venir provocadas por circunstancias como no medir la capacidad de endeudamiento o dejarse llevar por factores externos para estimar la capacidad de gasto final.

¿Comprar o alquilar en Málaga?

Alfonso Cañete es un malagueño experto en Real Estate, psicología de negociación y desarrollo personal. Y, en base a su experiencia, asegura: “Casi en el 99% de las veces compraría, sacaría rentabilidad a la propiedad y viviría de alquiler”. "Muchas veces, vivir de alquiler tiene más ventajas de las que imaginas", añade.

De esta forma, se garantiza la inversión en algo de lo que, con el tiempo, recibirás dinero. Y, mientras tanto, “puedes vivir de alquiler por libertad y rentabilidad”. Sin estar encasillado en una vivienda “para siempre”. Es consciente de que la respuesta entre alquilar o comprar no es tan simple. Más aún considerando “la complejidad de cada circunstancia y la mentalidad del sujeto respecto a la vivienda”.

Sin embargo, el especialista plantea tres situaciones con las que respalda su punto de vista. Desde el conocimiento y la experiencia, estas son algunas razones por las que debes invertir para luego vivir de alquiler:

Aunque al sujeto le guste la zona de la vivienda que ha comprado, puede haber una mala situación con los vecinos. La vivienda puede no ser tan idílica o tan majestuosa como realmente se pensaba. Se puede encontrar otra propiedad más atractiva o económica que la que estás pagando. O surge cualquier imprevisto que no se puede resolver, y la compra garantiza esa seguridad.

Muchas personas terminan atrapadas financieramente por decisiones impulsivas en el presente, un error habitual en ciudades como Málaga, donde el precio de la vivienda alcanza niveles desorbitados. Tal como señalan los expertos, no evaluar con claridad los riesgos y no priorizar la rentabilidad puede llevar a situaciones de endeudamiento insostenible. Similares a las vividas durante la crisis de 2008, cuando muchos propietarios debían más de lo que realmente podían generar.

Invertir con cabeza y optar por vivir de alquiler, según el experto, ofrece flexibilidad, protección frente a imprevistos y una mayor libertad financiera a largo plazo.