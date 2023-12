Málaga es el tercer destino preferido en España por los inversores para hacer residencias de estudiantes

Málaga no solo está en el foco para captar a trabajadores nacionales y extranjeros sino que también es una ciudad cada vez más atractiva para venirse a estudiar. Y, viendo como está de disparado el precio de la vivienda, alojarse en una residencia de estudiantes es una opción valorada.

Hay mucha demanda y poca oferta, lo que está despertando el apetito de los fondos de inversión en toda España y Málaga es la tercera ciudad, tras Madrid y Barcelona, que más están analizando de cara a hacer nuevos proyectos en los dos próximos años.

Así se refleja en el informe Residencias de estudiantes: oportunidades de inversión para un sector en alza con escasez de producto que ha sido elaborado por la consultora inmobiliaria internacional JLL. En este estudio se refleja que las ciudades españolas en las que los inversores tienen un mayor interés en los próximos 24 meses son, por este orden, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, Granada, San Sebastián, Murcia, Zaragoza, Sevilla, Alicante, Santander, Pamplona, Oviedo y Salamanca.

Hay dos aspectos clave. Uno de ellos es que la demanda supera ampliamente a la oferta y eso se traduce en ingresos potenciales. La consultora indica que hay 111.420 camas en residencias de estudiantes en España y que la demanda potencial es de 594.000, casi seis veces más.

¿Por qué ocurre esto? Según estos expertos se debe "al aumento del número de estudiantes nacionales que cada año deciden continuar su formación académica más allá de la Educación Secundaria, la movilidad interna de estudiantes españoles hacia las principales ciudades universitarias y el atractivo de nuestro país para los estudiantes europeos que disfrutan de una beca Erasmus+ o extracomunitarios que vienen atraídos por la calidad de la educación y la riqueza cultural de España".

La Universidad de Málaga no tiene la historia ni la tradición de otras como las de Granada, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid o la de Salamanca. Tampoco está entre las 500 mejores del mundo según el ranking de Shanghai -donde sí están varias de Barcelona, Madrid, País Vasco, Valencia o la de Granada-. Pero eso no implica que no capte la atención de estudiantes nacionales y extranjeros. Y a eso hay que añadirle que hay bastante recorrido en el mundo de las residencias universitarias porque su oferta es escasa.

En Málaga hay en estos momentos, según recoge el informe, 2.932 camas en residencias de estudiantes y 465 en proyecto. Teniendo en cuenta que hay más de 36.000 estudiantes, la ratio de alumnado por cama es de 12 a 1. Otros aspectos a tener en cuenta es que en Málaga reside un 3,6% de la población en edad de cursar estudios universitarios entre los 18 y los 24 años y está previsto que la población comprendida entre los 18 y los 24 años aumente, respecto a 2023, un 18,2% hasta 2030.

En Madrid, por ejemplo, hay 23.756 camas y 4.950 en proyecto con 313.600 estudiantes (13 a 1); en Barcelona 14.123 camas y 4.791 proyectadas con 184.000 alumnos (13 a 1); en Sevilla son 8.000 camas con 1.652 en proyecto y 78.900 alumnos (10 a 1); en Granada 4.916 camas con 1.464 futuras y 51.700 estudiantes (11 a 1); o en Salamanca 3.922 camas con 1.648 en proyecto y 30.500 alumnos (8 a 1), entre otras.

Un mercado copado por los fondos

Una residencia de estudiantes es un negocio relativamente seguro mientras haya personas que quieran estudiar en una ciudad que no sea la suya. Y eso lleva ocurriendo desde hace incluso siglos. Alquilar una vivienda se está volviendo imposible por el alto precio de los inmuebles -incluso compartiendo-, por lo que pillar una habitación puede salir más barato o, al menos, un ahorro de problemas.

Una buena muestra de que es negocio es que los fondos de inversión dominan el mercado, buscando la máxima rentabilidad. El mayor propietario de residencias de estudiantes en España es PGGM con un 10% del total de camas actuales y proyectadas debido a que compró el año pasado RESA. En segunda posición está Stoneshield y en tercera Brookfield/Temprano con un 7 y un 6% de la cuota de mercado.

Entre los operadores, los principales son RESA, MiCampus, Livensa Living, GSA-Yugo y Xior Student Housing. Operan casi 30.000 camas en España, lo que supone una cuota de mercado del 32%.

